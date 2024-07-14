Türkiye bu yaz kavruluyor! 53 yılın en sıcağı

Türkiye’de geçen ay ortalama sıcaklıklar, son 53 yılın en sıcak haziran ayı olarak kayıtlara geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen ay ortalama sıcaklıklar, Ağrı Doğubeyazıt çevresinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer tüm bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

3.6 derece arttı

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 21,8 derece olarak ölçülen haziran ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 25,4 derece ile normallerinin 3,6 derece üzerinde tespit edildi. Sıcaklık analizlerinde, 1971’den itibaren yapılan karşılaştırmaya göre, 2024 Haziran ayı son 53 yılın en sıcak haziran ayı olarak kayda geçti. Haziranda en düşük sıcaklık 1,6 derece ile Erzurum’da, en yüksek sıcaklık ise 47,8 derece ile Şanlıurfa Ceylanpınar’da kaydedildi. Marmara Bölgesinde haziran ayı ortalama sıcaklığı 25,3 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük ve en yüksek sıcaklıklar Balıkesir’de kaydedildi. Kent, 11,2 derece ile bölgedeki en düşük, 41,4 dereceyle en yüksek sıcaklığı gördü.

Her bölge ısındı

Ege’de ortalama sıcaklık 28 derece olan bölgede, en düşük sıcaklık 8,1 derece olarak Gediz’de, en yüksek sıcaklık ise 44,6 dereceyle Aydın’da gözlendi. Akdeniz’de ise geçen ay ortala sıcaklığı 28,2 derece olarak ölçüldü. En düşük sıcaklık 11 dereceyle Kahramanmaraş Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 44,7 dereceyle Antalya Manavgat’ta kaydedildi.



İç Anadolu’da ortalama sıcaklığı 23,4 derece olarak ölçülen bölgede, en düşük sıcaklık 2,7 derece olarak Sivas Kangal’da, en yüksek sıcaklık ise 39,3 dereceyle Ankara Polatlı’da tespit edildi. Karadeniz’de de ortalama sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Haziran ortalama sıcaklığı 22,8 derece olurken, en düşük sıcaklık 4,8 dereceyle Bayburt’ta, en yüksek sıcaklık ise 39,7 derece olarak Düzce’de ölçüldü.

Şanlıurfa 47.8 derece

Doğu Anadolu Bölgesinde ortalama sıcaklıklar, Doğubeyazıt çevresinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gözlendi. Ortalama sıcaklıkların 21,8 derece tespit edildiği bölgede, en düşük sıcaklık 1,6 dereceyle Erzurum’da, en yüksek sıcaklık ise 40,1 dereceyle Elazığ Palu’da gözlendi. Güneydoğu Anadolu’da haziran ayı ortalama sıcaklığı 31,1 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 13 dereceyle olarak Batman’da, en yüksek sıcaklık ise 47,8 dereceyle Ceylanpınar’da kaydedildi.

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