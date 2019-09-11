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Türkiye Boks Şampiyonası Teknik Toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik’in ev sahipliği yapacağı Alt Minik Erkekler Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası Teknik Toplantısı Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 13:10
Türkiye Boks Şampiyonası Teknik Toplantısı gerçekleştirildi

Bilecik’in ev sahipliği yapacağı Alt Minik Erkekler Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası Teknik Toplantısı Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız başkanlığında gerçekleştirildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İstasyon Spor Salonunda gerçekleştirilen teknik toplantıya Türkiye Boks Federasyonu Koordinatörü İsmail Nazlı, Merkez Hakem Kurulu Üyeleri Ahmet Kamil Eroğlu, Ahmet Ali Şimşek, Muhittin Gönengil, İsmail sürha, İbrahim Avcıoğlu, Bilecik Boks İl Temsilcisi Serkan Mayda, 51 ilden gelen antrenörler ve 36 hakem katıldı.


Toplantıda müsabakaların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilirken, müsabaka kuralları ve takvimi hakkında bilgiler verildi. Alt Minik Erkekler Ferdi Türkiye boks şampiyonası teknik toplantısında açıklama yapan il müdürü yıldız, “Sizleri diriliş kuruluş ve kurtuluşun simge şehri‘İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın’diyen Ertuğrulgazi’nin sancağı, aynı zamanda bir milletin makus talihinin yenildiği bu topraklarda Bilecik’te ağırlamaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Müsabakaları yönetecek olan hakemlere, antrenörlere ve geleceğimizin teminatı olan sevgili sporcularımıza başarılar dileyerek, birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir şampiyona olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 13:10
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