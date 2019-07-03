Türkiye Boks Şampiyonası başladı

Amasya’da 03-08 Haziran tarihleri arasında Üst Minik ve Genç Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası Kapalı Spor Salonu’nda başladı.

Üst Minik ve Genç Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası Amasya’da başladı. 57 ilden 720 sporcu katıldığı şampiyonaya Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Boks Federasyonu Onur Kurulu Üyesi İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Türkiye Boks Federasyonu Koordinatörü İsmail Nazlı, Türkiye Boks Federasyonu Genel Koordinatörü ve Başkan Danışmanı Atilla Alatepe ve boksseverler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan şampiyonada konuşan Türkiye Boks Federasyonu Genel Koordinatörü ve Başkan Danışmanı Atilla Alatepe, “Üst Minikler Türkiye Şampiyonası ilk defa bu sene düzenleniyor. Bu da Amasya ilimize nasip oldu. Amasya’da üst miniklerde burada dereceye giren sporcularımızı milli takımı oluşturacaktır. Kamplara gelip, oradan ağustos ayında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’te yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecekler. Genç kadınlarımız da milli takımın kadrosunu oluşturup, kamplarına katılıp onlarda Bulgaristan’ın Sofya şehrinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecekler” dedi.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol ise, “Ben bu tip turnuvaların, organizasyonların, şampiyonaların ilimizde gerçekleşmesini, ilimizin tanıtımı açısından da çok önemli buluyorum. Amasya’mızın her yönüyle hem turizmde hem sporda hem kültürel etkinliklerde sürekli olarak ülkemizde layıkıyla gündeme gelen bir şehir olması için sürekli ekibimizle birlikte gayret içerisindeyiz. Ben burada bugün yapılan etkinlikte, bundan sonraki etkinlikte ve şampiyonadaki tüm müsabakalarda mücadele edecek sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum. Onlardan ülkemizi uluslararası arenalarda temsil edecek çok değerli sporcular çıkacağına inanıyorum, onlara başarılar diliyorum” diye konuştu.

Hakemlerin yemin etmesinin ardından halk oyunları gösterisi ile şampiyona başladı. Şampiyona 2 down sendromlu çocuğun yaptığı gösteri maçı ile başladı. Kaybedeni olmayan gösteri maçında çocukların madalyalarını Vali Varol verdi. Şampiyonanın ilk günü 41 müsabaka ile tamamlanırken, şampiyonayı Amasyalı boks severler de ilgi ile takip etti.