ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) desteğiyle Eceabat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 30 ilden toplam 123 sporcu katıldı.

Kadın ve erkek sporcular, bedensel engelliler oturarak, ayakta, sağ-sol kol ampute ve 21 yaş altı kategorilerinde mücadele etti.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.



Erkekler ayakta Olcay Avşar (sağ kol +90 kilo), Yılmaz Faziloğulları (sağ kol 90 kilo), Murat Cırık (sol kol 90 kilo), Eyyüp Emekçi (sağ kol 80 kilo), Onur Sarıbal (sol kol 80 kilo), Kenan Eroğlu (sağ ve sol kol 70 kilo ), Kerem Bektaş (sağ kol 60 kilo), Furkan Demir (sol kol 60 kilo); oturarak mücadelede Ümit Burunlular (sağ ve sol kol +75 kilo), Gökhan Seven (sağ ve sol kol 75 kilo), Ferhat Çıkmaz (sağ ve sol kol 65 kilo), Mehmet Kaya (sol kol 55 kilo), Sezer Uslucuk (sağ kol 55 kilo) ilk sırayı aldı.

Ampute Erkekler Ahmet Burak Eryılmaz (sağ Kol +85 kilo), Candoğan Gümüş (sağ kol 85 kilo), Celali Bulut (sol kol 85 kilo), Yusuf Akdoğan (sağ kol 80 kilo), Arif Başar Durak (sağ kol 80 kilo); 21 Yaş Altı erkeklerde ise Yusuf Akdoğan (sol kol +55 kilo), Enes Alan (sağ kol +55 kilo), Fatih Kamus (sağ ve sol kol 55 kilo) kategorisini birinci tamamladı.

Kadınlar ayakta Zeynep Yılmaz (sağ ve sol kol +65 kilo), Hatice Yavuz (sağ ve sol kol 65 kilo); oturarak mücadelede ise Meryem Yıldırım (sol kol +65 kilo), Elif Çelik (sol kol 65 kilo) birinciliği elde etti.