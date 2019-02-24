0553 313 94 23

Türkiye Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası

Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki şampiyonada 30 ilden 123 sporcu mücadele etti

24 Şubat 2019 Pazar 02:42
Türkiye Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde düzenlenen Türkiye Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) desteğiyle Eceabat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya, 30 ilden toplam 123 sporcu katıldı.

Kadın ve erkek sporcular, bedensel engelliler oturarak, ayakta, sağ-sol kol ampute ve 21 yaş altı kategorilerinde mücadele etti.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Erkekler ayakta Olcay Avşar (sağ kol +90 kilo), Yılmaz Faziloğulları (sağ kol 90 kilo), Murat Cırık (sol kol 90 kilo), Eyyüp Emekçi (sağ kol 80 kilo), Onur Sarıbal (sol kol 80 kilo), Kenan Eroğlu (sağ ve sol kol 70 kilo ), Kerem Bektaş (sağ kol 60 kilo), Furkan Demir (sol kol 60 kilo); oturarak mücadelede Ümit Burunlular (sağ ve sol kol +75 kilo), Gökhan Seven (sağ ve sol kol 75 kilo), Ferhat Çıkmaz (sağ ve sol kol 65 kilo), Mehmet Kaya (sol kol 55 kilo), Sezer Uslucuk (sağ kol 55 kilo) ilk sırayı aldı.

Ampute Erkekler Ahmet Burak Eryılmaz (sağ Kol +85 kilo), Candoğan Gümüş (sağ kol 85 kilo), Celali Bulut (sol kol 85 kilo), Yusuf Akdoğan (sağ kol 80 kilo), Arif Başar Durak (sağ kol 80 kilo); 21 Yaş Altı erkeklerde ise Yusuf Akdoğan (sol kol +55 kilo), Enes Alan (sağ kol +55 kilo), Fatih Kamus (sağ ve sol kol 55 kilo) kategorisini birinci tamamladı.

Kadınlar ayakta Zeynep Yılmaz (sağ ve sol kol +65 kilo), Hatice Yavuz (sağ ve sol kol 65 kilo); oturarak mücadelede ise Meryem Yıldırım (sol kol +65 kilo), Elif Çelik (sol kol 65 kilo) birinciliği elde etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 02:42
  1. Çanakkale
  2. Türkiye Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Şampiyonası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bursa'da "Asım'ın Nesli Gençlik Buluşmaları"
    1. Bursa'da "Asım'ın Nesli Gençlik..
    2. Kolombiya, Maduro'nun diplomatik..
    3. Balıkesir'de 26 düzensiz göçmen..
    4. Uçak seferlerine kar yağışı engeli
    5. Türkiye Bedensel Engelliler Bilek..
    6. Kocaeli'de barda silahlı kavga: 1 ölü,..
    7. Kuşadası Körfezi’nde 8’i çocuk 16..
    8. Bilecik'te ev yangını
    9. İzmir'de iş yeri deposunda yangın
    10. Sisi, Kral Selman'la ikili ilişkileri..
    11. Tekirdağ’da trafik kazaları: 1 yaralı
    12. CHP'li Ağbaba'dan beddua: AK Parti'ye..
    13. "Tam dünyada bizim oyun kuracağımız..
    14. Kestiği ağacın altında kalarak can..
    15. Peribacalarında yıkım kararı verilen..
    16. Prens Selman'dan ABD'ye kritik atama!
    17. "Dünyanın en büyük insani operasyonunu..
    18. İstanbul beyaza büründü!
    19. Çanakkale'de kar yağışı
    20. İSKİ’den don uyarısı
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    22. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    23. Maliki'den "Irak'ta ABD'ye ihtiyaç..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    25. Bin Selman, Washington büyükelçiliğine..
    26. İstanbul’da karı gören sokağa çıktı
    27. "Türk hayırseverlerin emanetlerini..
    28. AKOM’dan kar yağışı açıklaması
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında..
    30. Erdoğan'dan Prens Selman'a: Kendinden..
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Avrupa’yı sarsan skandal! 24 kadın asker ile 20 erkek asker tecavüze uğradı
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Soylu: öyle bir şey icat ettik ki...
    Ev yoğurdu tutmazsa ne yapmak gerekir?
    Ev yoğurdu tutmazsa ne yapmak gerekir?
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi
    Kahramanmaraş mitinginde hareketli dakikalar! Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneden indi
    Üniversite mezunları ne kadar askerlik yapacak? | Yeni askerlik sistemi 2019
    Üniversite mezunları ne kadar askerlik yapacak? | Yeni askerlik sistemi 2019

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Rus uzman açıkladı: AB ve ABD dayatmaya alışıktı, artık öyle bir Türkiye yok
    Rus uzman açıkladı: AB ve ABD dayatmaya alışıktı, artık öyle bir Türkiye yok
    Umreden dönen Aleyna Dalveren, içkiyi kanalizasyona döktü
    Umreden dönen Aleyna Dalveren, içkiyi kanalizasyona döktü