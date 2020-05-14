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Spor

Türkiye Basketbol Federasyonundan Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-14 13:54:28 -
Türkiye Basketbol Federasyonundan Beşiktaş'a "geçmiş olsun" mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Beşiktaş Futbol Takımı oyuncuları, teknik ekip ve tesis çalışanlarından 8 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Beşiktaş Futbol Takımı'nda futbolcular, teknik ekip ve tesis çalışanlarına yapılan Kovid-19 testinde sekiz kişinin sonuçlarının pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Beşiktaş Kulübüne ve Kovid-19 testleri pozitif çıkan personele içtenlikle geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri kullanıldı.

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