Türkiye barışın teminatı

Türkiye, emperyalistlerin mazlum coğrafyalara yönelik kurduğu her tuzağın karşısına dikilerek bölgesinde ve dünyada güven ve istikrarın teminatı haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde ekonomisini 300 milyar dolarlık ihracatın eşiğine getiren, dünyaya parmak ısırtan ileri teknoloji ürünü savunma ürünleriyle dikkat çeken Türkiye, her geçen gün artan gücünü, emperyalistlerin oyunlarıyla parçalanmaya çalışılan, iç savaşlarla, soykırımlarla yok edilmeye çalışılan ülkeleri ve halkları korumaya yöneltiyor.

Lübnan, Suriye, Filistin, Irak

Libya’nın bölünmesinin önüne geçen Türkiye, Kafkaslarda kardeş Azerbaycan’a verdiği destekle de Ermeni işgalinin sona erdirilmesinde etkili oldu. Suriye’nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun önüne geçerek bu ülkenin toprak bütünlüğünü koruyan Türkiye, Gazze’de soykırım gerçekleştiren İsrail’e karşı yürüttüğü aktif dış politikayla Filistinli mazlumların kurtuluşu için de büyük mesafe kat edilmesini sağladı. Son olarak Irak ile birlikte hayata geçirilecek olan Kalkınma Yolu Projesi ile bu ülkenin toprak bütünlüğünü ve bölgenin terörden arındırılarak istikrarını sağlama noktasında önemli adım atan Türkiye, bölgenin güven ve istikrarının teminatı olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.

Batı demek kan ve gözyaşı demek

Akit’e değerlendirmelerde bulunan Güvenlik Uzmanı Ersan Ergür şunları dile getirdi: “ABD ve Batılı müttefikleri barış ve demokrasi vaadiyle girdikleri her yere kan ve gözyaşı, sömürü düzeni götürürken, Türkiye gittiği bölgelere barış, huzur ve refah götürmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bağdat’ın ardından Erbil’e gerçekleştirdiği ziyaret bu bağlamda bir ziyarettir. Burada Türkiye bir mutabakatın yolunu açtı ve PKK terör örgütünün Irak’ın kuzeyinde de bertaraf edilmesine yönelik operasyonlar için anlaşma sağlanmış oldu. Erbil’in de güvenlik anlaşmasına katılmasıyla, terör örgütünün artık bölgede sahip olduğu kısıtlı desteğin de önüne geçecektir. Yeni dönemde, Türkiye’nin bölgedeki askeri üsleri, Kalkınma Yolu’nun güvenliğinin sağlanması için kalıcı hale getirilecektir. Bu sayede bölgenin güvenlik ve istikrarı sürekli hale getirilecektir. Irak’ın kuzeyindeki istikrarsızlığın arkasında ABD ve İran’ın bölgedeki faaliyetlerinin de olduğu biliniyor. Kalkınma Yolu’nda birlikte çalışmasıyla, bölgedeki terör unsurlarının etkisi tamamen ortadan kaldırılacağı için ABD ve İran’ın bölgeden istihbarat unsurlarını da alarak uzaklaşmasıyla birlikte bölgede gerçekten kalıcı bir güvenlik ve istikrar ortamı oluşacaktır.

Kuzey Irak'tan Akdeniz'e huzur

Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla tesis edilen ve yarım kalan güvenlik şeridi de Irak’ın kuzeyinden Doğu Akdeniz’e kadar birleştirilerek, bölgenin tümüyle istikrarına katkı sağlayacaktır. Böylelikle Türkiye’nin Rusya ile birlikte başlattığı Astana süreciyle öngörülen siyasi istikrarın sağlanmasına da katkı sunacaktır. Kalkınma Yolu Projesi ile sadece Türkiye ve Irak’ın değil, bütün bölgenin güvenliğine ve istikrarına katkı sağlanacaktır. Bu açıdan proje son derece önemlidir. BAE ve Katar’ın da projeye katılması, bölge ülkelerinin gittikçe daha çok Türkiye ile yakınlaşacağının işaretidir.”

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