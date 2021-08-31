Türkiye-Azerbaycan Dernekler Federasyonu’nda yeni dönem

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Adalet Turan, her ülkedeki tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve tanınmış insanlarla çalışmaya hazır olduklarını belirterek, ‘‘Geçmişimize, değerlerimize saygı duymalı, bugün, yarın ve her daim ülkemiz için çalışmalı, tüm koşullarda Azerbaycan'a yardım etmeliyiz. Amacımız Türkiye’de yaptığımız tüm çalışmalarda devletimizin çıkarları doğrultusunda ülkelerimiz tarafından belirlenen hedeflere güvenle ilerlemek. Asıl mesele hedeflere giden yolda yorulmadan yolumuza devam etmek, karşılaştığımız engelleri, zorlukları aşarak yolumuza devam etmektir. Eminim bunu sonuna kadar başaracağız” dedi.

Sloganımız: Yaşasın Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği!

TADEF Başkanı şunları söyledi:

"Geçen pazar günü Türkiye-Azerbaycan Dernekler Federasyonu üyesi dernekler ile birlikte seçimlere katıldık. Etkinlikte 44 günlük Vatan Savaşı'nı kazanan şanlı Azerbaycan'ımızın kardeş ülkede layıkıyla temsil edilmesi için önemli kararlar alındı. Ulusal lider Haydar Aliyev'in ‘Bir Millet, İki Devlet’ sloganı altında faaliyetlerimizi yeniden yapılandırmak, Türkiye'deki çeşitli diaspora teşkilatlarımız arasında sürekli koordinasyonu sağlamak, Federasyonumuzu Dünya Azerbaycanlıları için örnek teşkilat haline getirmek, önümüze konulan ana görevlerden birisidir. Gelecekte yapacağımız çalışmaların Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağlayacağına ve bölgedeki yeni jeopolitik gerçeklerin arka planına karşı ciddi bir kaynak görevi göreceğine inanıyoruz. Ulu Önder Haydar Aliyev'in kurduğu diaspora politikası, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından daha da geliştirilip çeşitlendirilerek yeni bir boyuta taşınmıştır.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın "Ben her Azerbaycanlının Cumhurbaşkanı olacağım" cümlesi, her birimizin vatanımıza olan manevi bağlılığını güçlendirdi. Ordumuzun Muzaffer Ali Baş Komutan Sayın İlham Aliyev’in liderliğindeki Büyük Vatan Savaşı'ndaki şanlı zaferinin bizlere yeni ufuklar açtığının ve ülkemizin diaspora politikasına yeni yaklaşımların temellerini attığının bilincindeyiz. Bu nedenle, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yenilenen diasporasının inşasına aktif ve etkin bir şekilde katılmak için yeniden yapılanmayı gerekli gördük. Türkiye-Azerbaycan Dernekler Federasyonu'nun yeni bir döneme gireceğine, kısa zamanda örnek bir faaliyet göstereceğine, kardeş ülkeler arasındaki kopmaz ilişkilerin derinleşmesine önemli katkılar sağlayacağına ve Azerbaycan'ın gerçek sesinin bugün çeşitli yerel ve uluslararası platformlarda dile getirilmesinde söz sahibi olacağına inancımız tamdır. Yeni dönem sloganımız: Yaşasın Azerbaycan! Yaşasın Azerbaycan ve Türkiye kardeşliği!"