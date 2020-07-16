  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Türkiye ayağa kalktı, Fransa titredi! Küstah savaş tehdidi

Fransa'nın yüksek tirajlı dergisi Le Point, bugünkü sayısında “Ayasofya, Suriye, Libya, Akdeniz... Savaş (tehlikesi) kapımızda” ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 10:06:00 - 2020-07-16 10:29:04
Türkiye ayağa kalktı, Fransa titredi! Küstah savaş tehdidi

Türkiye, Avrupa Birliği'nin (AB) tehditlerine rağmen Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları konusunda taviz vermiyor

AB'den gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren ve bölgeye donanmasını gönderen Türkiye, dengeleri değiştirdi.

Libya'da da Fransa'nın planlarını suya düşüren, AB'nin tüm baskılarına rağmen Ayasofya'yı müze saçmalığından kurtaran Türkiye, AB ve Fransa için de büyük korku oldu .

Le Poınt: Savaş kapıda

Fransa'nın yüksek tirajlı dergisi Le Point, bugünkü sayısını Türkiye'ye ayırdı.  Dergi bu sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ı kapak fotoğrafına koyarak, “Ayasofya, Suriye, Libya, Akdeniz... Savaş (tehlikesi) kapımızda.” ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı