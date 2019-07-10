Türkiye, Avrupa AVM pazarında lider

Cushman & Wakefield raporuna göre, Avrupa’daki alışveriş merkezi pazarı 2018’de 2,6 milyon metrekarelik yeni arzla 168,1 milyon metrekareye ulaştı. Türkiye, geçen yıl AVM arzında başı 525 bin metrekareyle başı çekti. 2019-2020’de açılacak yeni AVM’lerde de liderliği Türkiye’nin çekeceği öngörülüyor. Kayseri, 2019-2020 döneminde yeni açılacak AVM büyüklüğü açısından ilk sırada gelecek.Bu arada AVM ciro endeksi, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 303 puana ulaştı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nden yapılan açıklamada, “Sonuçlar bize piyasalarda bir toparlanma ve dengelenme sürecine girdiğimizi gösteriyor” denildi.