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Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

EURO 2020 Elemeli H Grubu maçında Türkiye Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

05 Ekim 2019 Cumartesi 18:11
Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

EURO 2020 Elemeli H Grubu maçında Türkiye Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

EURO 2020 Elemeleri grup maçlarında son olarak Türkiye, Andorra'yı Vodafone Park'ta 1-0 ardından da deplasmanda Moldova'yı 4-0’lık skorla mağlup etti. Türkiye oynadığı iki maçın sonunda hanesine 6 puan yazdırdı. 15 puanı bulunan Türkiye, 15 puanlı Fransa'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Avrupa Futbol Şampiyonası 7. hafta mücadelesinde Türkiye, Arnavutluk ile 11 Ekim Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak müsabaka 21.45'te başlayacak. Türkiye-Arnavutluk maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Türkiye 14 Ekim Pazartesi günü ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.

Türkiye'nin aday kadrosu

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 18:11
  1. Türkiye Arnavutluk maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
  2. Türkiye A Milli Futbol Takımı
  3. EURO 2020
  4. Avrupa Futbol Şampiyonası

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