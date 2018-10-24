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“Türkiye, Almanya ve Avrupa’nın entegre bir parçasıdır”

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, Türkiye’nin Avrupa ve Almanya’nın katma değer süreci ve ilişkiler bütünün doğal bir parçası olduğunu belirterek, “Türkiye, Almanya ve Avrupa’nın entegre bir parçasıdır” dedi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:55
“Türkiye, Almanya ve Avrupa’nın entegre bir parçasıdır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eylül ayı sonunda gerçekleştirdiği Almanya ziyaretinin sonuçları görülmeye başlandı. Alman Ekonomi Bakanı’nın da yer alacağı 100 kişilik bir heyet yarın Ankara’ya geliyor. Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann, temasların mevcut ekonomik sıkıntıların nasıl giderilebileceği konusunda bir adım olarak görülmesi gerektiğine işaret ederek, “Alman Ekonomi Bakanı, iki gün boyunca Ankara’da temaslarda bulunacak” diye konuştu.

"Türkiye'nin önemi son derece büyük"

Erdmann, Türkiye’nin Avrupa ve Almanya’nın katma değer süreci ve ilişkiler bütünün doğal bir parçası olduğunu belirterek, “Türkiye, Almanya ve Avrupa’nın entegre bir parçasıdır. Üretim ve katma değer bakımından, ekonomik ilişkiler bakımından Türkiye’nin önemi son derece büyük” dedi. Alman firmalarının da Türk hükümetiyle görüşüp fikir alışverişinde bulunacağına işaret eden Erdmann, “Bu ziyaretin iki önemli unsuru olacak. Birincisi, ilk defa düzenlenecek olan Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO) toplantısı. İkincisi ise JETCO’ya benzer birkaç saat sürecek başka bir forum. İkinci gün düzenlenecek bu forum da enerji forumu olacak” dedi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 09:55
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Alman Ekonomi Bakanı
  3. Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann
  4. Türkiye-Almanya Ekonomik ve Ticari Ortaklık Komitesi (JETCO)

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