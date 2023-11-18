Türkiye, Almanya ile karşı karşıya geliyor! Canlı gol anlatımı yapıyoruz
A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geliyor. Detaylar haberimizde...
ALMANYA - TÜRKİYE
İLK 11'LER
ALMANYA: Trapp, Kimmich, Rüdiger, Tah, Brandt, İlkay Gündoğan, Wirtz, Henrichs, Sane, Kai Havertz, Füllkrug
TÜRKİYE: Altay, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, İsmail, İrfan Can, Emre Akbaba, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız.
STAT: Berlin Olimpiyat
HAKEM: Bartosz Frankowski
SAAT: 22:45
YAYIN: TRT 1
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