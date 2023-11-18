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Spor Türkiye, Almanya ile karşı karşıya geliyor! Canlı gol anlatımı yapıyoruz
Spor

Türkiye, Almanya ile karşı karşıya geliyor! Canlı gol anlatımı yapıyoruz

Yeniakit Publisher
2023-11-18 22:01:00 -
Türkiye, Almanya ile karşı karşıya geliyor! Canlı gol anlatımı yapıyoruz

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Almanya ile karşı karşıya geliyor. Detaylar haberimizde...

ALMANYA - TÜRKİYE

İLK 11'LER

ALMANYA: Trapp, Kimmich, Rüdiger, Tah, Brandt, İlkay Gündoğan, Wirtz, Henrichs, Sane, Kai Havertz, Füllkrug

TÜRKİYE: Altay, Zeki, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, İsmail, İrfan Can, Emre Akbaba, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız.

STAT: Berlin Olimpiyat
HAKEM: Bartosz Frankowski
SAAT: 22:45
YAYIN: TRT 1

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