  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye, Afganistan'da gerçekleşen terör saldırısını kınadı
Aktüel

Türkiye, Afganistan'da gerçekleşen terör saldırısını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 18:56:06 -
Türkiye, Afganistan'da gerçekleşen terör saldırısını kınadı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Gazne vilayetinde bugün meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazne'deki terör saldırısında çoğu güvenlik görevlisi çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz. Afganistan’da barış çabalarının başarısı için kapsamlı ve derhal ateşkes çağrımızı tekrarlıyoruz." ifadelerine yer verildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mustafa Sarıgül'ün partisinin ismi belli oldu! İttifak açıklaması geldi
Siyaset

Mustafa Sarıgül'ün partisinin ismi belli oldu! İttifak açıklaması geldi

Mustafa Sarıgül tarafından kurulacak yeni partinin ismi belli oldu. Sarıgül, yeni partiyle ilgili ittifak açıklaması da yaptı.
Çin'in uzay aracı Ay yörüngesine girdi
Gündem

Çin'in uzay aracı Ay yörüngesine girdi

Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da Ay misyonu için uzaya gönderilen Çang'ı-5, 112 saatlik uçuşun ardından ay y..
Cemil Kılıç'tan 'pes' dedirten yüzsüzlük! Millet Bahçeleri'ne isim önerdi
Gündem

Cemil Kılıç'tan 'pes' dedirten yüzsüzlük! Millet Bahçeleri'ne isim önerdi

Millet Bahçeleri’nin yapımına karşı çıkan laikçi zihniyetin sözcülerinden sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç, Millet Bahçeleri’nin isimlerinin ‘A..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay