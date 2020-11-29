Türkiye, Afganistan'da gerçekleşen terör saldırısını kınadı

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Gazne vilayetinde bugün meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazne'deki terör saldırısında çoğu güvenlik görevlisi çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz. Afganistan’da barış çabalarının başarısı için kapsamlı ve derhal ateşkes çağrımızı tekrarlıyoruz." ifadelerine yer verildi.







