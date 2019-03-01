Türkiye ABD'yi resmen reddetti!

ABD'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın alınmasının iptal edilmesi karşılığında 2019 sonuna kadar Patriot füzesi satma teklifi, Türkiye tarafından reddedildi.

Amerikan haber kanalı Bloomberg'in iki üst düzey Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin Rus S-400 hava savunma sistemleri satın alınmasının iptal edilmesi karşılığında 2019 sonuna kadar Patriot füzesi satma teklifi yaptı.

Türkiye reddetti

Türkiye ise bu teklifi reddetti. Türkiye'nin teklifi reddetmesindeki neden olarak ise, ABD'nin yaptığı teklifte teknoloji transferi olmaması...

Haberde ayrıca, Türkiye'ye teklifin 15 Şubat'tan önce yapıldığı belirtildi.