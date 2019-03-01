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Türkiye ABD'yi resmen reddetti!

Türkiye, ABD'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın alınmasının iptal edilmesi karşılığında yıl sonuna kadar Patriot füzesi satma teklifini reddetti.

01 Mart 2019 Cuma 18:14
Türkiye ABD'yi resmen reddetti!

ABD'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın alınmasının iptal edilmesi karşılığında 2019 sonuna kadar Patriot füzesi satma teklifi, Türkiye tarafından reddedildi.

Amerikan haber kanalı Bloomberg'in iki üst düzey Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin Rus S-400 hava savunma sistemleri satın alınmasının iptal edilmesi karşılığında 2019 sonuna kadar Patriot füzesi satma teklifi yaptı.

Türkiye reddetti

Türkiye ise bu teklifi reddetti. Türkiye'nin teklifi reddetmesindeki neden olarak ise, ABD'nin yaptığı teklifte teknoloji transferi olmaması...

Haberde ayrıca, Türkiye'ye teklifin 15 Şubat'tan önce yapıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 18:14
  1. ABD
  2. Patriot füzesi

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 50 dk önce
    Reddedmekle İyi Yapılmıştır. S-400 ler, Daha İyi. Ayrıca, Çok Daha İyilerini Kendimiz Yapmalıyız. Hiç Şüphesiz.
  • ACEACE1 sa önce
    Amerikan n Patroitleri satın alsak, Amerika ile veya (1974 kizindeki AMBARGO) Amerikanın koruması altındaki Yunanistan, İsrail veya PKK-YPG ile bir kriz anında Patroitleri bize kullandıracak mı?Şu anda PKK-YPG ye yaptığıSİLAH STOKU PATAGONYA İÇİN DEĞİL bize karşı olduğu % 100 00 kesin bizim İÇİN.
  • Süleyman Süleyman 1 sa önce
    Bu konuda abd nin oyununa gelmeyelim, büyük hata olur

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