Türkiye ABD’ye 100 milyon dolar, Çin’e 30 milyon dolar mobilya ihraç ediyor

Mobilya sektörü, 2018 sonu itibariyle 179 ayrı noktaya ihracat yapan en yaygın sektörlerden biri olarak kayıtlara geçti. Sektör ise ABD, Çin ve Hindistan pazarındaki paylarını arttırmaya odaklandı. İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, "Bugün Türkiye ABD’ye 100 milyon dolar, Çin’e ise 30 milyon dolara yakın ihracat yapıyor. Bizim sektör olarak hedefimiz iki ülke için de 2023 hedefi 1’er milyar dolardır" dedi.

Mobilya sektörü 2018 sonu itibariyle 179 ayrı yere ihracat yapan en yaygın sektörlerden biri olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinde kayda girdi. ABD, Çin ve Hindistan’a yoğunlaşan sektörün ana hedefi dünya geneline Türk mobilyası algısını yaymak. Bugün Türkiye; ABD’ye 100 milyon dolar Çin’e ise 30 milyon dolara yakın ihracat yaptığı hesaplanırken, sektörün iki ülke için 2023 hedefi ise 1’er milyar dolar olduğu açıklandı.

2018 yılı verilerine göre, sektörün önde gelen pazarları; Irak, İran, B. Krallık, S. Arabistan, İsrail, Almanya, Libya, Gürcistan, Azerbaycan, Mısır, Bulgaristan ve ABD oluştururken; özellikle Çin, ABD, Hindistan, nüfusları, yükselen tüketim ve ithalat alışkanlıkları ile Türkiye mobilya sektörünün hedef pazarları arasında yer aldığı kaydediliyor. Ayrıca; İran ve Rusya’da yaşanan daralmayı telafi etmek, Kuzey ve Sahraaltı Afrika’da büyümek; İspanya, Hollanda gibi alım gücü yüksek AB pazarlarında derinleşmek sektörün öncelikleri arasında yer aldığı biliniyor.

"Hedefimiz; ihracatta kg. başına değerin arttırılması"

Bu bakış açısıyla sektörün 2019 yılında geçen yıla göre yüzde 20 büyümeyi ve 6 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediğini belirten İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Yeni Ekonomi Programı (YEP) doğrultusunda 2019’da hedeflenen 182 milyar dolar ihracata sektörün yüzde 3,2 katkı sağlamasını öngördüklerinin altını çizdi.

İhracat yapılan ülke sayısını arttırarak, daha önce gidilmemiş pazarlardan pay alma hedefiyle çalıştıklarını belirten Güleç, "Sektör olarak bizim hedefimiz; Afrika, Latin Amerika pazarlarının yanında Çin, ABD, İspanya ve Hollanda pazarlarında ihracatımızı yüzde 30-40 düzeyinde artırmak. Geleneksel ve alım gücü yüksek pazarlarımız olan Almanya, B.Krallık, Fransa, S.Arabistan, Irak gibi pazarlarda ise kayıp yaşamaksızın ihracatın arttırılmasının ve Rusya, İran gibi çeşitli sebeplerle girilemeyen ya da düşüş yaşanan pazarlarda hızla etkinlik kazanılması temel hedefimiz. Aslında bu yıl da ihracatta kg. başına değerin arttırılması; AR-GE, tasarım ve dijital üretim ve pazarlama imkanından yararlanılması ana başlıklarımız olacak. Bu hedef ve beklentilere ulaşmak amacıyla 2019 yılında sektör fuarlarına daha çok firma ile katılmak, hedef pazarlara yönelik daha agresif tanıtım politikası uygulamak, sayıları 43 olan mobilya ve kağıt ürünleri AR-GE ve tasarım merkezi sayısını 60-70’e yükseltmek ve firmalarımızın bakanlığın da öncülük ettiği teşviklerin ve ihracat süreçlerinin tek noktadan ve dijital mecrada gerçekleştirilmesine daha çok entegre edilmesini sağlanarak beklentilere yaklaşılacaktır" dedi.