Türkiye, ABD'de Türk lokantasına saldıran şüphelinin yakalanmasından memnun

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde aşırılık yanlısı Ermeni grup tarafından Türk lokantasına yapılan saldırıyla ilgili bir şüphelinin yakalanmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Kıran, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, ABD'de Beverly Hills'te Türk lokantasına saldırı düzenleyen Ermeni grubun baş şüphelilerinden birinin yakalanmasının memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Nefret suçlarının toplumları zehirlediğini vurgulayan Kıran, "Bu tür faaliyetlerden endişe duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kıran, nefret suçlarının, hukuki önlemlerin sıkılaştırılarak önüne geçilebileceğine işaret etti.

- Türk restoranına yapılan saldırı



Los Angeles'ın Beverly Hills bölgesinde bulunan "İstanbul Cafe" adlı restorana 4 Kasım akşamı 20.30 sularında gelen 6-8 kişilik grup, restoranda bulunanlara saldırarak etrafa hasar vermişti.



Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşları 20-30 olduğu tahmin edilen gruptakilerin restoran çalışanlarına sandalye ile saldırdığı, iş yerinde bulunan mobilya, bilgisayar ve diğer eşyaları kırıp döktüğü görülüyordu.



Restoran sahibi ve çalışanları, saldırganların Ermenice konuştuğunu, kendilerini ölümle tehdit ederek Türk ve Azerbaycan halkına da küfür ettiklerini aktarmıştı.

Beverly Hills Polis Departmanı, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile yapılan ortak soruşturma sonucu, nefret suçuna karışan baş şüphelilerden birinin Glendale’de yakalandığını duyurdu.

22 yaşındaki William Stepanyan adlı zanlının nefret suçu, hırsızlık, özel mülke tecavüz ve yağmacılık suçlamalarından gözaltında tutulduğu ve 16 Kasım’da hakim karşısına çıkarılacağı bildirildi.

