Türkiye-AB-NATO Sertifikalı Eğitim Programı Brüksel’de Başladı!
Yurt dışında yaşayan ve Avrupa Birliği ve NATO’yu daha yakından tanımak, Türkiye ile ilişkilerini anlamak ve bu kuruluşlardaki kariyer imkânlarını öğrenmek isteyen gençlere yönelik sertifikalı eğitim programı başladı.
YENİ AKİT ANKARA
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; “Türkiye-AB-NATO İlişkileri Sertifikalı Eğitim Programı YTB Bşk. @abdullah_eren , AB nezdinde T.C. Daimi Temsilcisi Büyükelçi M.Kemal Bozay ve NATO nezdinde T.C. Daimi Temsilcisi Basat Öztürk'ün katıldığı açılış programı ile #Brüksel’de başladı. @ABBaskanligi @AvbirDT @TurkDelNATO Yurt dışında yaşayan gençler, #AB kurumları ile #NATO karargahını ziyaret edecek, kapsamlı seminerlere katılarak bu kurumları daha yakından tanıma fırsatı bulacak ve bu kuruluşlardaki kariyer imkânlarını öğrenecek.”