Türkiye-AB-NATO Sertifikalı Eğitim Programı Brüksel’de Başladı!

YENİ AKİT ANKARA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi; “Türkiye-AB-NATO İlişkileri Sertifikalı Eğitim Programı YTB Bşk. @abdullah_eren , AB nezdinde T.C. Daimi Temsilcisi Büyükelçi M.Kemal Bozay ve NATO nezdinde T.C. Daimi Temsilcisi Basat Öztürk'ün katıldığı açılış programı ile #Brüksel’de başladı. @ABBaskanligi @AvbirDT @TurkDelNATO Yurt dışında yaşayan gençler, #AB kurumları ile #NATO karargahını ziyaret edecek, kapsamlı seminerlere katılarak bu kurumları daha yakından tanıma fırsatı bulacak ve bu kuruluşlardaki kariyer imkânlarını öğrenecek.”