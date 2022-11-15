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Gündem Türkiye 2025'te 'başyücelik' sistemine geçecek! Putin, Erdoğan'ın valisi, bizim emrimizde memur
Gündem

Türkiye 2025'te 'başyücelik' sistemine geçecek! Putin, Erdoğan'ın valisi, bizim emrimizde memur

Beyaz TV'deki Rusya ve Vladimir Putin yorumu ortalığı fena karıştırdı. Beyaz TV'deki Ne Var Ne Yok programına konuk olan yazar Engin Avcı, Rusya Devlet Başkanı Putin'i 'Türkiye'nin emrindeki memur' olarak niteledi. Rusya yorumunda "Putin, Erdoğan'ın herhangi bir valisi gibi artık, onlar bizim emrimizde memur" dedi. Engin Avcı'nın Türkiye'nin 2025 yılında geçeceğini iddia ettiği 'Başyücelik'" yönetim sistemi iddiası da ilgi çekti.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 11:38:00 -
Türkiye 2025'te 'başyücelik' sistemine geçecek! Putin, Erdoğan'ın valisi, bizim emrimizde memur

Beyaz TV'de yayınlanan Ne Var Ne Yok isimli programda konuşan yazar Engin Avcı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye'nin yeni yönetim sistemi iddialarıyla gündem oldu. Rusya'nın toprak bütünlüğünü Türkiye'ye borçlu olduğunu öne süren Engin Avcı, Putin'in Erdoğan'ın valisi olduğunu ve emrindeki bir memurdan farkı olmadığını söyledi. Avcı, "Putin, Erdoğan'ın herhangi bir valisi gibi artık, onlar bizim emrimizde memur" dedi.

Rusya emrimizdeki memur

Engin Avcı'nın sosyal medyada gündem olan Rusya ve Putin yorumu şöyle:

"Rusya'yı gözünüzde büyütmeyin onlar bizim emrimizde memur. İktidarını toprak bütünlüğünü Türkiye'ye borçlu. Ukrayna ve Rusya savaşı aslında bölünecek bir Rusya'ya doğru giden adımdı; Avrupa bunu planlıyordu. Hiç kimse kusura bakmasın Türkiye dik durdu. Bugün Rusya toprak bütünlüğünü Türk lider Recep Tayyip Erdoğan'a borçlu."  

Avrupa'nın ipini elimize verdi

Avrupa'nın doğal gaz ipinin Putin tarafından Türkiye'ye verildiğini söyleyen Engin Avcı, şunları kaydetti:

"Putin Avrupa'nın elini Türkiye'nin eline veriyor dedim, kimse inanmadı. Putin, 'Gaz lokasyonu artık Türkiye'dir. Benden istemeyin, oradan isteyin' dedi." 

"Türkiye 2025'te 'Başyücelik' sistemine geçecek"

Engin Avcı'nın 2025 yılında Türkiye'nin yeni bir yönetim sistemine geçeceğine dair iddiası da olay oldu. Avcı, AK Parti'nin "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu yorumladığı programda, Türkiye'nin 2025'te yeni bir devlet sistemine geçeceğini ve bunun adının Başyücelik sistemi olduğunu iddia ederek "2025 yılında Türkiye'ye Baş yücelik sistemi geliyor. Başyücelik yeni bir devlet sistemi. Bu genel bakan yetkisi, bir bakana başbakan yetkisi, bir başbakana cumhurbaşkanı yetkisi veren ak sakallıların yönettiği bir yönetim modeli. Çok güçlü bir imparatorluk yönetim şeklidir" diye konuştu. 

 

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Yorumlar

AYKANUS

Abi bu adam aklına geleni söylüyor, laflarına dikkat etsin biraz, Putin bizim memurumuzmuş, baş yücelik sistemiymiş.

mehmet

sonraki yönetim şekli de doğrudan Tanrı'nın kırallığı yönetimi, sonra da salla gitsin yönetimi :))
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