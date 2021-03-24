Türkislam Karakoç kimdir?
Türkislam Karakoç hayatı | AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapılan tüzük değişikliğiyle MKYK üye sayısı 75'e çıkarıldı. Listede şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un oğlu Türkislam Karakoç da yer aldı. Peki, Türkislam Karakoç kim nereli mesleği nedir? Türkislam Karakoç nereli? Türkislam Karakoç mesleği nedir?
Türkislam Karakoç 1970 yılında Kahramanmaraş-Elbistan İlçesine bağlı, Ekinözü Kasabasında dünyaya geldi. Türkislam Karakoç, ilk ve Ortaokul Cela Kasabasında tamamladı. Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un büyük oğludur.
Türkislam Karakoç, 1988 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu.
1996 yılında bu tarafa yaklaşık 18 yıldır Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmaktadır.
İş Hukuku Alanında Master, Enerji ve Fikri-Sınai Haklar Hukuku Alanında Eğitim/Sertifikası, Ceza Hukuku ile İcra Hukuku Alanında özel uzmanlık çalışmaları vardır.
Sosyal Alanda Bir çok Sivil toplum Örgütünde görevler aldı ve halen bazı görevleri devam etmektedir. Sivil toplum Kurumları olarak Hukuk-Demokrasi Derneği kurucusu, Türk Hukuk enstitüsü Yön.kur üyeliği, Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği Kurucu/Yöneticiliği, Sosyal Politikalar Vakfı, Avrasya Demokrasi Derneği kurucusu, Tekdav Vakfı, Eko Avrasya Derneği Yon Kur, sayabilir. Ayrıca bir dönem Çanakkale Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu üyeliği yapmıştır.
Siyasi Olarak BBP Ankara İl başkan Yardımcılı Görevinde bulunmuştur.
Evli ve iki çocuk babasıdır. Fransızca, az seviyede Rusça bilmektedir.