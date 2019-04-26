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Turkish Airlines Challenge'de rekorlar devam ediyor

- Samsun'daki Turkish Airlines Challenge turnuvasının ikinci gününde, on üç basamak birden yükselerek birinciliğe oturan Danimarkalı golfçü Mark Flindt Haastrup, -11 oynayarak İtalyan sporcu Francesco Laporta'nın -10'luk saha rekorunu geliştirdi

26 Nisan 2019 Cuma 20:57
Turkish Airlines Challenge'de rekorlar devam ediyor

SAMSUN (AA) - Avrupa Challenge Turu'nun Türkiye ayağı "Turkish Airlines Challenge" golf turnuvasının ikinci gününde, on üç basamak birden yükselerek birinciliğe oturan Danimarkalı Mark Flindt Haastrup, -11 oynayarak İtalyan sporcu Francesco Laporta'nın -10'luk saha rekorunu geliştirdi.

Turkish Airlines Challenge, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünde devam ediyor. Turnuvanın ikinci raundunda, on üç sıra birden yükselerek zirveye oturan Danimarkalı Mark Flindt Haastrup -11 oynayarak, turnuvanın birinci gününde saha rekoru kıran İtalyan Francesco Laporta’nın -10’luk rekorunu geliştirdi. Haastrup toplamda 128 (-16) vuruşla günü lider bitirdi.

Turnuvanın ikinci raundunda dördü profesyonel toplam dokuz Türk oyuncu sahaya çıktı. Türkiye'yi temsil eden profesyonellerde Ali Altuntaş, Fahrettin Kök, Bülent Karataş, Hamza Sayın, amatörlerde Taner Yamaç, Berk Çelik, Emre Uyar, İbrahim Tarık Arslan ve Orkunhan Kaplan ikinci raundda elenerek turnuvaya veda etti.

On dokuz sıra birden yükselen Polonyalı Adrian Meronk ve İngiliz Matthew Jordan toplamda 130 (-14) vuruşla ikinci sırayı paylaşırken, Fransız Robin Sciot-Siegrist 131 (-13) vuruşla üçüncü basamakta yer aldı.

İskoç Scott Henry ise on üçüncü çukurda 162 metrelik vuruşuyla "Hole in one" (Tek atışta hedefi bulma) yaptı.

Turkish Airlines Challenge'ye katılan 156 oyuncudan elemeyi geçen 60 oyuncu, son iki rauntta da mücadele etmeye hak kazandı.

Turnuvanın üçüncü raundu yarın oynanacak.


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Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 20:57
  1. Danimarkalı Mark Flindt Haastrup
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  4. Samsun
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