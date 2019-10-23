Türker Ertürk'ün skandal sözlerine tepkiler büyüyor

TSK içinde yıllarca terörle mücadele adı altında yatmaktan ileri gidemeyen laiklik istismarcıları, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra dökülmeye başladı. Adeta turnusol kağıdı vazifesi gören harekattan sonra, birçok kişi rengini belli etti.

TSK içinde yıllarca vazife yapmış olan emekli asker Türker Ertürk, Tele 1'de katıldığı programda, "O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içinde Kürler olsun daha iyi. Laik yapısını biliyoruz zaten PYD'nin." dedi.

Ertürk'ün skandal ifadelerine sosyal medyadan tepki yağdı. Bir vatandaş, "Şimdi anladınız mı bu ülkede terör neden yıllardır bitmedi?" ifadesini kullandı.

İşte Ertürk'e yönelik tepkilerin bazıları:

Ali Karahasanoğlu'ndan ‘Amerika’nın kucağına oturduk’ diyen emekli Türker Ertürk’e şamar! Türkiye’yi hangi noktadan hangi noktaya getirdin?

S-400'ler gelmesin diye söylemedikleri yalan, atmadıkları iftira kalmadı!..

Ulusalcı amiral teröristlere toz kondurmadı!

Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor

Türker Ertürk ağzındaki baklayı çıkardı! Sınırımızda PKK devleti kurulmasını istedi