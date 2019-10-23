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Türker Ertürk'ün skandal sözlerine tepkiler büyüyor

Karanlık Oda TV'de köşe yazıları yazan emekli Tuğamiral Türker Ertürk'ün, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı değerlendirmeye yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor.

23 Ekim 2019 Çarşamba 09:32

TSK içinde yıllarca terörle mücadele adı altında yatmaktan ileri gidemeyen laiklik istismarcıları, Barış Pınarı Harekatı'ndan sonra dökülmeye başladı. Adeta turnusol kağıdı vazifesi gören harekattan sonra, birçok kişi rengini belli etti.

TSK içinde yıllarca vazife yapmış olan emekli asker Türker Ertürk, Tele 1'de katıldığı programda, "O bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkilerimizi geliştireceğimiz güçlü merkezi otoritenin egemen olduğu federatif bir yapı içinde Kürler olsun daha iyi. Laik yapısını biliyoruz zaten PYD'nin." dedi.

Ertürk'ün skandal ifadelerine sosyal medyadan tepki yağdı. Bir vatandaş, "Şimdi anladınız mı bu ülkede terör neden yıllardır bitmedi?" ifadesini kullandı.

İşte Ertürk'e yönelik tepkilerin bazıları:

Ali Karahasanoğlu'ndan ‘Amerika’nın kucağına oturduk’ diyen emekli Türker Ertürk’e şamar! Türkiye’yi hangi noktadan hangi noktaya getirdin?

S-400'ler gelmesin diye söylemedikleri yalan, atmadıkları iftira kalmadı!..

Ulusalcı amiral teröristlere toz kondurmadı!

Emekliliklerinde bile rahat durmuyorlar! Türkiye'yi içerden vuruyor

Türker Ertürk ağzındaki baklayı çıkardı! Sınırımızda PKK devleti kurulmasını istedi

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 09:32
  1. Türker Ertürk
  2. Türker Ertürk PYD

YORUM YAZ

  • FalconFalcon16 sa önce
    Görülmemiş türkiyede böyle hergele tut kolundan at dışarı kapıýı sürmele
  • Vedat serbes.Vedat serbes.20 sa önce
    Bu cümleleri hoş değil..
  • milletmillet20 sa önce
    Ne Türkün eri ne de erin Türkü Kimin hiçi bilinmez bunu general yapanlara ne demeli
  • SelmanSelman20 sa önce
    Küfür milleti tektir. HasbinAllah ve nimel vekil.
  • dededede20 sa önce
    pkknın şimdiye dek neden bitmediği ortaya çıkmış oldu 
  • ibrahimibrahim21 sa önce
    yediğin ekmek su hava haram olsun, diyeceğimde sen helal haramıda bilmezsin GEZİ zekalı anan da evlat doğurdum diye sevinir satılmış
  • DerenDeren21 sa önce
    ... natotürkçü eski asker
  • Alperen Alperen 21 sa önce
    İtin suratına bakın ne b..K olduğunu anlayın.Kesin Selanik yahudisidir.
  • ÖmerÖmer21 sa önce
    Bu senelerdir görev yapmış da yapmamış . PKK niye bitmediği belli hem içerdeki hainler hem de Batı’dan destek alıyorlar yazık milletin vergileri ile ödenen maaşlar haram olsun bir de islamı ağzına alıyor utanmadan . Tam bir siyonist zihniyeti . Artık ne dedikleri önemli değil Türkiye doğru yolda İnşallah başarılı olacak
  • MİSAFİR42 MİSAFİR42 21 sa önce
    YILLARDIR PEYGAMBER OCAĞI DIYE BİLDİĞİMİZ ORDUMUZUN İÇİNDE BÖYLE MANKURTLAŞMIŞ KİŞİLERİN OLMASI NE ACI BÖYLE İNSANLAR NASIL VATAN TOPRAKLARINI SAVUNMUŞ 40 YILI AŞIKIN BİTMEYEN TERÖRÜN NİYE BİTMEDİĞİ ANLAŞILDI İYİKİ BUNLARIN ZAMANINDA TÜRKİYE BÜYÜK BİR SAVAŞA GİRMEMİŞ SONUMUZ MAZALLAH NE OLURDU YİNEDE İÇİMİZDE BÖYLELERİ VARKEN DAHİ ALLAH BU ÜLKEYİ KORUYUP KOLLUYOR VESSELAM
  • ankaralıankaralı21 sa önce
    Bu zihniyet teröru temizleyemez.Doguda görev almak için rütbemi artırın diyen komutan biliyoruz. Çiller karadayıya pkk yı temizleyin dediğinde efendim askerlerimiz gerilla ile mücadeleyi ögreniyor demişti.Belki ögrendi ancak kaç cana mal oldu.38 generalin 15 temmuzdan sonra natoya sıgınması manidar.Koca çin devletinde 30 general var bizde 300 tane.
  • amin amin 21 sa önce
    ömrünün sonunakadar pkk gibi komşu nasipetsin sana ve senin gibilere amin
  • SUÇLU YORUMSUÇLU YORUM21 sa önce
    Bu herif komutanken, aklı askerliğe değil, siyasete çalıştığı için olmaz ya, oldu diyelim. 500 kişilik PKK'lı sürüsünü tuzağa düşürdü. Ateş, dese, Mehmetçik hepsini kıracak. Ama iktidarda AK Parti var. Onca PKK leşi yere serilirse AK Parti bundan fayda görür... Ateş der mi demez mi? Buyurun cevabı okuyucular versin...
  • KosovalıKosovalı22 sa önce
    EY DEVLETBunlara emekli maaşıı vermeye devam edecek misin ?VEYA Devleti ve milletinin aleyhine olanların emekli maaşlarının kesilmesi ile ilgili kanun çıkaracak mısın ?
  • nadim hatipoğulları nadim hatipoğulları 22 sa önce
    buna gerekli düzenleme yapılmalı bu fikir ve düşünce özgürlüğü değil resmen ihanet.
  • hasan bazhasan baz22 sa önce
    bu adam bu orduda komutanlıkmı yaptı,,buna bu millet birde maaşmı veriyor,galiba biz önce içeriyi temizlememiz gerkemiş
  • ihsanihsan22 sa önce
    bunun gibi askerlerdcen dolayı terör bitmedi hainin te3ki bu herif.
  • hasanhasan22 sa önce
    İşte ergenekon bu. TSK daki hain maneviyatsız batı uşağı nefsinin esiri olmuş mason uşakları yüzünden bu hale geldik.Birileri bize hazırlayıp sundular bu örgütleri. Pkk mı Ergenekon mu yoksa Feto mu dediler. Elhamdülillah bu millet hepsini def etti.
  • NurNur22 sa önce
    Apoletleri alınsın !zıkkımdır maaşı
  • Ali Ali 22 sa önce
    Bunlar nankör bati usagi aldigin emekli maasi zehir olsun Haram olsun insallah
  • mmdoff mmdoff 22 sa önce
    Boşuna demedik..Kan sorunu..Laiklik adına da şunu söyleyelim.Dinsizliğin adını Laiklik koymuşlar,Bilmem söylesem mi söylemrsem mi..
  • ZAFERİMZAFERİM22 sa önce
    RABBİM;NURUNU RAHMETİNİ ALMIŞ SURETİNDEN !
  • AdanalıAdanalı22 sa önce
    Zaten yüz senedir bu itler türkiye kaymağını yediler hemde müslümanlara zulüm baskı yaptılar.Bu itler hemde kendileri bu devletin sahipleri oldukları millete dayattılar bu hayinlar yüzünden türkiye kalkınmasına mani oldular.Bir vatan seven iktidara geldiğinde bir şekilde onu ikdardanuzaklastirdilar.Allah cc kahhar ismiyle onları kahr ve perisan etsin amin
  • BatıleziciBatılezici23 sa önce
    Ulan hödük şimdiye kadar PKK kaç insanımızı katletti, Batılıların güdümüyle en kötü en berbat dediğiniz DAEŞ kaç insanımızı katletti… İnsan biraz düşünür be utanmaz herif… 40 yıldır harcadığımız parayla üstüne Türkiye birkaç kat daha büyürdü onu saymıyorum bile… PKK’nın verdiği zarar DAEŞ’ten bin kat fazladır. Ha DAEŞ İslami karalamak için, o bölgeyi işgal etmek için manivela olarak kullanıldı mı evet, DAEŞ’in asıl zararı bu oldu… İşin asıl sebebini, asıl faillerini sorgulamayan, sorgulayamayan, içlerinde büyüttükleri İslam düşmanlığını körüklemek için Batının önlerine koydukları yemi yutup İslam’ı kötülemek için malzeme bulduklarını sanıp sevindirik olan bu gibi cehennem odunu olma meraklısı beyinsizlerde de çok artış oldu tabi...Zaten DAEŞ’de bittiğine göre bu gezi zekâlı kimin zarar vermesinden bahsediyor? Bölgedeki radikal İslami örgüt dediği kim ve kime ne zarar vermiş?
  • konyalıkonyalı23 sa önce
    Bu nedir buldo köpegi gibi mal
  • abdulkahabdulkah23 sa önce
    ordumuzda bu natoturkcu zihniyettekiler kuyumcu titizligiyle iyice temizlenmeli milletin yaptigi egitim-donanimmasraflari, odedigi maaslar, emanet ettigi silah- milletin kinali kuzulari-yetki-uniformayi haram ettirecek kisiler her asamada ayiklanmali
  • ottomanottoman23 sa önce
    biz boşuna bunlara chpkk demiyoruz kemalist laik zihniyetler batının köpekliğini yapıyor insanları birbirini öldürtmek istiyor bütün yeraltı kaynaklarına konmak ve büyük israil kurmak için var güçleriyle çalışıyorlar islam düşmanlığı ise asla bitmez bunlarda cahil yobaz homo erectuslardan bekleni yapıyorlar her zaman ki gibi üzerlerindeki iş bank hisselerine devlet derhal el koysun bunlar yedikleri pislik yetti artık chpkk denen parti bozuntusu hemen kapatılmalı
  • hercaihercai23 sa önce
    TSK DAN ALDIGI MAAS HARAM OLSUN O ZAMAN!
  • Reis Hürdolaş Reis Hürdolaş 23 sa önce
    Bu herir Ergenokon teröristi. Herhalde bir etöcü pkk ile koyun koyun girer.hiç şaşmadım. Allah nefesini ve sesini kessin.
  • PeynirPeynir23 sa önce
    PKK Vb Lider kadrolarını mldürmeden bu işler bitmez..

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