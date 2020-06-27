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Ekonomi

Turkcell’in “Zeka Gücü”ne ödül

Turkcell, sosyal sorumluluk projelerinden Zeka Gücü ile iş ve pazarlama dünyasının en prestijli projelerinin değerlendirildiği The Loyalty Magazine Awards’ın “En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Girişimi” kategorisinde ödüle layık görüldü. Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, Turkcell’in dünya çapında ses getiren projelere imza atan bir marka olmasından ötürü gurur duyduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 11:22:00 -
Turkcell’in “Zeka Gücü”ne ödül

Özbayraktar, şunları kaydetti:

“Hayata geçirdiğimiz sosyal sorumluluk projelerimiz ile teknolojiyi kullanarak herkese fırsat eşitliği imkanı sunmayı amaçlıyoruz. The Loyalty Magazine Awards’da Zeka Gücü projemizle büyük ödüle layık görülmemiz yaptığımız işlerin Türkiye sınırlarını aştığını gösteriyor. Binlerce özel yetenekli çocuğumuzun hayatına dokunma şansı yakaladığımız Zeka Gücü projemiz ile çocuklarımız teknolojiyi daha iyi öğrenirken Türkiye’yi de çok daha iyi noktalara taşıyacak. Turkcell ailesi olarak herkesin hayatını güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

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