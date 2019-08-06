0553 313 94 23

Turkcell’in 5G’si cep telefonu ile buluştu

Turkcell, yurt dışında satışına başlanan 5G destekli cep telefonları ile Turkcell 5G pilot şebekesinde hız testi gerçekleştirdi.

06 Ağustos 2019 Salı 14:50
Turkcell’in 5G’si cep telefonu ile buluştu

Turkcell, yurt dışında satışına başlanan 5G destekli cep telefonları ile Turkcell 5G pilot şebekesinde hız testi gerçekleştirdi. İstanbul’daki Turkcell Tepebaşı Plaza’da kurulan Turkcell 5G altyapısı üzerinde ticari 5G cep telefonu kullanılarak gerçekleştirilen hız testinde, saniyede 2 Gbps üzeri hızlara ulaşılarak dünya rekoru kırıldığı kaydedildi.



Turkcell, 5G’li cep telefonlarına pilot şebekesi üzerinden 5G sinyali verdi. Yapılan açıklamada; BTK’nın test için tahsis ettiği frekans üzerinden İstanbul Tepebaşı Plaza’da 5G destekleyen ticari cep telefonu üzerinden yapılan test ile 3.5GHz bandında 2,283 Gbps hıza ulaştı. Bu sonuçla Turkcell, 3.5GHz frekans spektrumunda 100MHz’lik band genişliği kullanılarak ticari bir telefon üzerinden ulaşılan dünyadaki en yüksek hızı elde etmiş olduğu belirtildi. Bu sayede gerçek 5G’nin cep telefonları üzerinden deneyimlenmesiyle Türkiye’deki 5G çalışmalarında yeni bir aşama daha kat edilmiş oldu.


Ericsson ile yapılan ortak çalışma sayesinde 3.5 GHz bandı üzerinden gerçek 5G sinyali verilerek 3GPP standartlarıyla uyumlu 5G destekli telefon ile hız testi gerçekleştirdi. Test sırasında Turkcell’in 5G uyumlu SIM kartı kullanıldı. Turkcell daha önce de dünyada ilklerden biri olan uluslararası standartlarla uyumlu canlı 5G bağlantısı testine de imza atmıştı.



"Gerçek 5G’yi cep telefonlarına da taşıdık"


Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Turkcell olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız 5G konusunda bir ilke daha imza atmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda cep telefonu da dahil olmak üzere gerçek 5G ekipmanları ile yaptığımız ve dünya rekoru kırdığımız bu testle de yepyeni bir aşamaya geçmiş olduk. Bu testin gerçekleşmesinin önün açan başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız olmak üzere düzenleyici kurumumuz BTK’ya teşekkürlerimizi sunarız. İlgili yasal düzenlemeler ve 5G frekans tahsisinin yapılmasının ardından üstün şebekemizi 5G ile daha da güçlendirerek müşterilerimize en kaliteli ve hızlı servisler ile buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.



Turkcell’in 5G çalışmaları


Turkcell 5G alanında tüm dünyadan telekomünikasyon sektörünün önemli şirketleriyle iş ortaklıkları yürütüyor. Amaç hem teknolojide ilkleri test ederek iş modellerine uygulamak hem de edinilen tecrübe ile yerli çözüm sağlayıcı ve geliştiricilere destek olarak onlara yol göstermek. Uluslararası kuruluşlarla da 5G alanında çalışmalar yürüten Turkcell; NGMN (Next Generation Mobile Networks), ITU, GSMA, 3GPP gibi kuruluşların da etkin üyelerinden birisi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD-Çin gerginliği Alman ekonomisini vuracak
    1. ABD-Çin gerginliği Alman ekonomisini..
    2. Dünya nüfusunun neredeyse dörtte biri..
    3. Dini nikahla eşini öldüren cinayet..
    4. Karacabey’in dört bir yanını ‘ıhlamur’..
    5. Malatya’da ulaşımın rahatlaması için..
    6. Bu uçucu yağlar ağrılarınızdan..
    7. Uzmanlar tehlikenin boyutunu açıkladı!..
    8. İnternet kafede av tüfeği kazara ateş..
    9. Ölmeden önce son selfi
    10. Dağlıoğlu: “Bu masa sorunların..
    11. Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 6..
    12. Adanaspor'da Robert Feczesin ile..
    13. Sağlık Bakanlığından caretta..
    14. Ahlatlı kadınlardan sanat eseri..
    15. Leo Schwechlen yeniden Göztepe'de
    16. Diyarbakır’da yangın: 2 ev ve 4 ahır..
    17. MaviBahçe Jazz Festivali’nde muhteşem..
    18. Önündeki aracı geçmek isterken faciaya..
    19. Kırtık Mezarlığı Kurban Bayramına hazır
    20. Meram Belediyesi okulların..
    21. Bitlis'te terör operasyonu
    22. Göz kuruluğuna dikkat
    23. PETLAS'tan bayramda yola çıkacaklara..
    24. Malezya'dan Hindistan ve Pakistan'a..
    25. Kahvaltı yaparken fark ettiler, birden..
    26. Akhisar’da Basketbol Spor Kulübü..
    27. Adalet Bakan Yardımcısı Birkan,..
    28. Ülker'den son 12 yılın en yüksek pazar..
    29. Frontex'in insan haklarını ihlal..
    30. Av tüfeği kazara ateş aldı: 1 yaralı
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'