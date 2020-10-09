Turkcell’den tersine beyin göçüne destek

Şirket, yurt dışında yaşayan Türk profesyonelleri istihdam emek üzere ‘Yıldızlar Geri Dönüyor’ projesini hayata geçirdi.

Geleceğe yatırım yapıyoruz

Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, yurt dışında yaşayan Türk profesyonelleri istihdam etmeye hazır olduklarını belirtti. Demir, “Şirket olarak ‘Yıldızlar Geri Dönüyor’la Türkiye’nin fikri sermayesine, geleceğine büyük bir yatırım yapıyoruz. Öbür taraftan yurt dışındaki vatandaşlarımıza ülkemizin sahip olduğu yerli ve milli kaynaklarla çekici bir konumda olduğunu hissettirmek istiyoruz. Projemizle tersine beyin göçünü canlandırmayı ve ekonomimize katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” diye konuştu. Demir, teknoloji şirketlerinin esnek çalışma modeliyle dünyanın her yerinden beyinleri yetenek havuzlarına katmaya çalıştıklarını da ifade etti. Ayrıca şu görüşleri dile getirdi:

Kalmaları teşvik edilecek

“Gelinen aşamada TBMM’ye sunulan ‘Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa Teklifi’ çok ama çok önemli. Teklif, esnek çalışma modeline geçecek Ar-Ge personeline avantajlar sağlayacak. Malum, küresel şirketlerce yeni iş modelleriyle özellikle yazılım alanında yetişmiş gençlere evden çalışma imkânı sunuluyor. Bu nedenle yasa teklifinde gelir vergisi stopajı teşviki için Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında geçirilen süre konusunda öngörülen yüzde 20’lik sınırın önümüzdeki dönemde daha da arttırılması yönünde bir beklentimiz var. Düzenlemenin kanunlaşmasıyla gençlerin Türkiye’de kalmaları teşvik edilecek, teknolojik bilgi üretiminin yerli ve milli kaynaklarla sürdürülebilmesinin önü daha da açılacak.”