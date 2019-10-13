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Turkcell’den ikinci el telefon alışverişi

Turkcell, başlattığı çevreci projeyle ikinci el telefon alış satış hizmeti sunuyor.

13 Ekim 2019 Pazar 11:12
Turkcell’den ikinci el telefon alışverişi

İletişim şirketi Turkcell, ikinci el telefon alış satış hizmeti vererek doğa dostu projelerine yenisini ekliyor. Bu hizmetle hem kullanılmış cihazları şirketin internet sitesinden satmak mümkün hale geliyor hem de teknik servis testinden geçirilip orijinal parçalarla yenilenmiş ürünler bir sene garantili olarak alınabiliyor.

Doğa dostu proje

Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, çevreci ve yenilikçi bir projeyi daha devreye aldıklarını belirtti. Özdal şunları kaydetti: “Şirket olarak cep telefonu kullanımlarının tüm süreç ve alanlarında varlığımızı sürdürüyoruz. Araştırmalara göre bir sene içinde ikinci el cep telefonu alma eğilimi yüzde 7’den yüzde 11’e çıktı. Bu nedenle yenilikçi yaklaşımlarımıza bir hizmet ekledik. Artık online platformumuzdan ikinci el telefon alım satımı yapacağız.

İnternet sitesini yeniledi

Turkcell’in web sitesinin de yenilendiğine dikkat çeken Özdal, “Deneyimlerin farklılaştığı, teknolojinin geliştiği ve alışkanlıkların değiştiği bu dönemde müşterilerin tercihlerini ön planda tutarak www.turkcell.com.tr’ye yeni bir yüz kazandırdık” açıklamasında bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 11:12
  1. Turkcell
  2. ikinci el telefon
  3. teknik servis
  4. Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal

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