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Teknoloji Turkcell'den dijitalleşme hamlesi: BİP Meet
Teknoloji

Turkcell'den dijitalleşme hamlesi: BİP Meet

Turkcell'in web üzerinden grup video görüşme imkanı sağlayacak konferans özelliği Beep Meet tanıtıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 21:40:00 - 2020-10-23 21:58:18

Coronavirus salgını nedeniyle iş dünyasının bir kısmının evden çalışma modeline zorunlu olarak geçmiş olduğu günümüzde, işlerin sanala taşınması dolayısıyla kaçınılmaz oldu. İşlerimizi, toplantılarımızı video konferans platformları üzerinden gerçekleştirmek yeni normallerimiz haline gelmiş durumda. Kullanıcılarının platformları üzerinden bağlantı kurmalarını kolaylaştırmak isteyen Turkcell de bu sürece katılarak web üzerinden grup video görüşme imkanı sağlayacak video konferans platformu Bip Meet‘i tanıttı.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ tarafından tanıtılan BiP Meet, kişiye ait özel oda oluşturma, toplantılar için şifre belirleme, lobide bekletme, katılımcıları sessize alma ve odadan çıkartma ve ekran paylaşımı gibi gelişmiş özelliklere de sahip. 

Tarayıcılar ve masaüstü uygulamasıyla tam performans çalışan BiP Meet 2021 başında iOS ve Android uygulamalarında kullanılabilecek.

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