Turkcell’den çevreye büyük destek

Twitter hesabından yaptığı paylaşımla “Doğayı koruma konusunda daha hassas olmalıyız. Sıfır atıksız bir yaşam ilkesi, geleceğimizin teminatı” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ‘Sıfır Atık Projesi’ne bir destek de Turkcell’den geldi. Sürdürülebilir çevre konusundaki yatırımlarını aralıksız sürdüren Turkcell, yaptığı son yatırımla “Sıfır Atık” dönemini resmen başlattı.

ATIKLAR GÜBRE OLACAK

Şirket bünyesinde kurulan Atık Yönetim Merkezi sayesinde bundan böyle yemekhane ve ofis katlarında toplanan katı yemek atıkları kompost makinesiyle yerinde dönüştürülerek, toprak iyileştirici organik gübre elde edilecek. Atıklardan elde edilen organik gübre İstanbul Küçükyalı’daki Genel Müdürlük binasının bahçe alanlarında kullanılacak ve şirket çalışanlarıyla paylaşılacak. Bu sayede çevre seferberliğine bir katkı daha sağlanacak.

Turkcell İdari İşler Direktörü Murat Kutlu Küçük, ”Yaptığımız bu yatırımla organik katı atıklardan sadece bir yılda 8 ton organik gübre üreterek çevreye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de çevre konusundaki proje ve yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.