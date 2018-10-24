Turkcell ve Huawei 5G’li akıllı şehirler için imza attı

Türkiye’nin dünyada 5G teknolojisini kullanan ilk ülkelerden birisi olması için çalışmalarını sürdüren Turkcell, Huawei ile Türkiye’de akıllı şehirlerin altyapılarının geliştirilmesi amacıyla protokole imza attı. Çin’de düzenlenen protokol töreninde Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve Huawei Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komitesi Başkanı Li Dafeng’in yanı sıra Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ve Huawei Radyo Ürünleri Çözümleri ve Pazarlama Başkanı Wang Zhongtao da yer aldı. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, “Bu iş birliği, şehirlerimizin 5G teknolojileriyle donatılarak daha da akıllı hale gelmesini sağlayacak ve insanlarımızın en son teknolojinin imkanlarından sonuna kadar faydalanarak konforlu bir yaşam sürmesine vesile olacak” dedi.