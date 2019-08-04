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Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası

İlk günkü yarışmalarda 3 şampiyona rekoru kırıldı

04 Ağustos 2019 Pazar 01:32
Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası

BURSA (AA) - Bursa'da düzenlenen Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nın ilk günündeki yarışmalarda 3 şampiyona rekoru kırıldı.

Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti'nde, Turkcell sponsorluğundaki 86'ncı Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası'nın ilk günü tamamlandı.

Yaklaşık 400 atletin katıldığı organizasyonun ilk gününde 100 metrede Jak Ali Harvey, kadınlar üç adım atlamada Tuğba Danışmaz ve sırıkla atlamada Buse Arıkazan, Türkiye şampiyonası rekorlarıyla birincilik kürsüsüne çıktı.

Erkekler 100 metrede 7 seçme serisinin ardından koşulan finalde Jak Ali Harvey, 10.33'lük dereceyle Türkiye şampiyonu oldu. Harvey, 10.43 ile Ramil Guliyev ve Ertan Özkan'ın paylaştığı Türkiye şampiyonası rekorunu da kırdı.

400 metre erkeklerde 31 yaşındaki Oğuz Akgül, Türkiye şampiyonası tarihindeki "en yaşlı 400 metre şampiyonu" oldu.

Sadece 3 yıl önce atletizme başlayan Akgül, 1962 yılında 400 metreyi kazanan 29 yaşındaki Fahir Özgüden'e ait "en yaşlı 400 metre Türkiye şampiyonu" unvanının yeni sahibi oldu.

Kadınlar üç adım atlamada Avrupa U23 2'ncisi Tuğba Danışmaz, formunu sürdürdüğünü gösterdi ve Bursa'da rahat bir şampiyonluk elde etti. Danışmaz, ilk hakkındaki 13.74'lük derecesiyle Sevin Sinmez'e ait 13.57'lik Türkiye şampiyonası rekorunu yeniledi.

Kadınlar sırıkla atlamada ise Türkiye rekortmeni Buse Arıkazan, üst üste 3'üncü, toplamda ise 5'inci Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. 25 yaşındaki Arıkazan, 4 metre 20 santimetre ile şampiyona rekorunu kırdı, ancak sonrasında 4 metre 35 santimetrelik denemesinde ise başarılı olamadı.

İlk günün finalleri sonunda dereceye giren isimler şöyle:

Kadınlar:

100 metre: Burcu Erdemir (11.71)

400 metre: Derya Yıldırım (54.98)

800 metre: Rahime Tekin (2:09.89)

3000 metre: Damla Çelik (10:18.08)

400 metre engelli: Elif Gören (57.47)

3000 metre su engelli: Özlem Kaya (9:50.29)

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz (13.74) (Şampiyona rekoru)

Sırıkla atlama: Buse Arıkazan (4.20) (Şampiyona rekoru)

Cirit atma: Münevver Hancı (50.91)

Disk atma: Nurten Mermer (50.37)

Erkekler:

100 metre: Jak Ali Harvey (10.33) (Şampiyona rekoru)

400 metre: Oğuz Akgül (47.94)

1500 metre: Ramazan Özdemir (3:46.83)

5000 metre: Ayetullah Aslanhan (14:50.29)

400 metre engelli: Atakan Tiktaş (53.75)

Uzun atlama: Yiğit Yeşilçiçek (7.66)

Yüksek atlama: Alperen Acet (2.15)

Gülle atma: Osman Can Özdeveci (18.82)

Çekiç atma: Tolgahan Yavuz (63.80)

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 01:32
  1. Atletizm
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  3. şampiyona
  4. Turkcell Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası

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