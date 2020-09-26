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Ekonomi Turkcell Platinum Bosphorus Cup, bugün başlıyor
Ekonomi

Turkcell Platinum Bosphorus Cup, bugün başlıyor

Bu sene 19’uncu kez gerçekleştirilecek olan yelkenli yarışı Turkcell Platinum Bosphorus Cup 26-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 10:58:00 -
Turkcell Platinum Bosphorus Cup, bugün başlıyor

Turkcell Platinum Bosphorus Cup kapsamında, dünyanın dört bir yanından yelken tutkunları İstanbul’da buluşacak. Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ta, 50 yelkenli ve 500 yelkenci mücadele edecek. Turkcell Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, Turkcell Platinum Bosphorus Cup’a 6 yıldır isimlerini vermekten dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. İstanbul’un, tüm dünyanın gözünün üstünde olduğu bir şehir olduğunu belirten Ergenekon, “Yerli ve yabancı yelkenciler iki gün boyunca kıyasıya yarışırken, Boğaz’ı da eşsiz görüntülerle donatacaklar. Her yıl heyecanla düzenlediğimiz organizasyonla yelkenliler bu sene de Boğaz’da şölen yaratacak. Biz de Turkcell Platinum Bosphorus Cup’ın bu şölenini gururla takip edeceğiz” dedi.

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