THY - Orta Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Turkcell Global Bilgi Bursa’da personel alacak

Çeşitli sektörlerde Türkiye’nin önde gelen şirketlerine hizmet veren Turkcell Global Bilgi, Bursa’da ‘insan kaynağı’nda istihdam sağlayacak.

22 Eylül 2018 Cumartesi 10:35
Turkcell Global Bilgi Bursa’da personel alacak

Finans, sigortacılık, e-ticaret, perakende ve ulaştırma gibi sektörlerde Türkiye’nin önde gelen şirketlerine hizmet veren Turkcell Global Bilgi, Bursa’daki insan kaynağı sayısında artış planlıyor. Turkcell Global Bilgi, yıl sonuna kadar 320 yeni çalışma arkadaşını daha işe alacak. Böylece, Turkcell Global Bilgi, Bursa’daki istihdamını üçe katlayacak.

"ÇALIŞANLARIN EĞİTİM VE GELİŞİMİ İÇİN YATIRIM YAPILDI"

İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, işe alım sayısında artış planlayan Turkcell Global Bilgi’nin, çalışanlarına birçok farklı alanda imkânlar sunduğunu belirterek, çalışanların eğitim ve gelişimine yönelik çok sayıda yatırım yapıldığını açıkladı. Çavdar, keyifli bir iş ortamı sunan, gelişim ve kariyeri destekleyen kurumsal bir şirkette bu mesleği yapmak isteyenlerin başvurularını beklediklerini ifade etti. 

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 10:35
  1. Bursa
  2. Finans
  3. sigortacılık
  4. e-ticaret
  5. perakende
  6. ulaştırma
  7. Turkcell Global Bilgi
  8. İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ali Erbaş Kur'an-ı Kerim'den örneklerle birlik beraberliğe vurgu yaptı
    1. Ali Erbaş Kur'an-ı Kerim'den..
    2. 5. YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman..
    3. İslâm ile şereflendiler! Kapadokya’yı..
    4. Süper Ligi bugünkü maçlar
    5. Çorum'da inanılmaz kaza! 13 aracı biçti
    6. Hatay'da korkutan görüntü! Bir anda..
    7. Libya'daki çatışmalarda şimdiye kadar..
    8. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    9. İdlib Mutabakatı için ilk yorum Devlet..
    10. Jandarma Genel Komutanlığına operasyon!
    11. Dev metro projelerini bakanlık üstlendi
    12. Bugün ve yarın hava durumu nasıl?
    13. ÇAYKUR’dan rekor alım
    14. Eski emniyet müdürü kaçarken yakalandı
    15. DEAŞ'lı kurye, PKK'lıların evinde..
    16. YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman..
    17. Instagram hesapları nereden kapatılıyor?
    18. Fenerbahçe'den Cocu ve Ersun Yanal..
    19. Hollanda'dan Philip Cocu açıklaması!
    20. Turkcell Global Bilgi Bursa’da..
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    Payitaht Abdülhamid'in fragmanı yayınlandı! Harp açıyorlar
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"
    Karamollaoğlu'ndan 'hediye uçak' açıklaması! "Kul hakkıdır"

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    AK Parti İzmir adayını buldu!
    AK Parti İzmir adayını buldu!