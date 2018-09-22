Turkcell Global Bilgi Bursa’da personel alacak

Finans, sigortacılık, e-ticaret, perakende ve ulaştırma gibi sektörlerde Türkiye’nin önde gelen şirketlerine hizmet veren Turkcell Global Bilgi, Bursa’daki insan kaynağı sayısında artış planlıyor. Turkcell Global Bilgi, yıl sonuna kadar 320 yeni çalışma arkadaşını daha işe alacak. Böylece, Turkcell Global Bilgi, Bursa’daki istihdamını üçe katlayacak.

"ÇALIŞANLARIN EĞİTİM VE GELİŞİMİ İÇİN YATIRIM YAPILDI"

İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Zafer Çavdar, işe alım sayısında artış planlayan Turkcell Global Bilgi’nin, çalışanlarına birçok farklı alanda imkânlar sunduğunu belirterek, çalışanların eğitim ve gelişimine yönelik çok sayıda yatırım yapıldığını açıkladı. Çavdar, keyifli bir iş ortamı sunan, gelişim ve kariyeri destekleyen kurumsal bir şirkette bu mesleği yapmak isteyenlerin başvurularını beklediklerini ifade etti.