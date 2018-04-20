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Türkan Şoray'dan kötü haber!

Geçtiğimiz sene Cushing Sendromu nedeniyle ameliyat olan Türkan Şoray, bu kez de bağırsak enfeksiyonu yüzünden 5 gündür hastanede yatıyor.

20 Nisan 2018 Cuma 09:47
Türkan Şoray'dan kötü haber!

Türk sinemasında 'Sultan' lakaplı usta oyuncu Türkan Şoray, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle geçtiğimiz pazartesi günü Fulya Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

5 GÜNDÜR HASTANEDE YATIYOR

Bağırsak enfeksiyonu teşhisi konan ünlü sanatçı, 5 gündür hastanede müşahede altında tutuluyor. Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yemek yemekte zorlanan sanatçının bu yüzden 2 kilo verdiği öğrenildi.

CUSHING SENDORUMUNDAN AMELİYAT OLMUŞTU

Geçen yıl Cushing sendromu nedeniyle ameliyat masasına yatan Türkan Şoray, o operasyonun ardından da 12 kilo vermişti. Şoray, fazla kilolarının nedeninin Cushing sendromu olduğunu açıklamıştı. Cushing sendromu, vücutta aşırı miktarda kortizol hormonu üretimi sonucunda ortaya çıkan bir hastalık.
Usta oyuncu mart ayında zatürre nedeniyle bir hafta evinde dinlenmişti

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 09:47
  1. tedavi

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