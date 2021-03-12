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Ekonomi Türk zırhlısı ihracat gelirine ‘HIZIR’ gibi yetişti
Ekonomi

Türk zırhlısı ihracat gelirine ‘HIZIR’ gibi yetişti

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler, askeri araçların katkısıyla ihracat performansını artırdı.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 04:47:00 -
Türk zırhlısı ihracat gelirine ‘HIZIR’ gibi yetişti

Savunma sanayisine toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) giren Katmerciler, zaman içinde ürünlerine taktik tekerlekli zırhlı araç, zırhlı sınır güvenliği aracı, zırhlı personel taşıyıcı ve yeni nesil kriminal inceleme aracı gibi ürünleri ekledi. Ateş Mobil Sınır Güvenlik Sistemi Projesi kapsamında Hızır 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç ilk kez 2019’da Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Katmerciler, yurt dışı pazarlara yönelik yürüttüğü tanıtım faaliyetlerinin sonuçlarını da 2019’da almaya başladı. Hızır’ın ilk ihracatı için bir Afrika ülkesinden gelen 20,7 milyon dolarlık siparişin sözleşmesi 2019’da imzalandı. Bu kapsamda teslimatlar da 2020’de tamamlandı. Katmerciler daha sonra 39 milyon 450 bin avroluk yeni bir ihracat anlaşması yaptı. Bu kapsamda Hızır 4x4, Hızır’ın sınır güvenliği için özel geliştirilmiş versiyonu Ateş, zırhlı personel taşıyıcı Khan’ın ihracatı gerçekleştirilecek. Araçların teslimatı partiler halinde 2022’de tamamlanacak.

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