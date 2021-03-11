Türk zırhlısı Ejder Yalçın 4x4 artık bir dünya markası

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen taktik tekerlekli zırhlı araç Ejder Yalçın 4x4, ihracatta yakaladığı başarılara yenilerini ekliyor. Nurol Makina, Birleşmiş Milletler Barış Gücü kuvvetlerini başarıyla koruyan Ejder Yalçın 4x4 için yine bu amaçla kullanılmak üzere 2021’de yeni bir kullanıcıyla sözleşme imzaladı.

İhtiyaçları karşılıyor

Türkiye’nin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina’nın ürettiği Ejder Yalçın 4x4, konvansiyonel ve asimetrik harekat ortamlarında sahip olduğu yüksek koruma yeteneği, üstün hareket kabiliyeti ve faydalı yük taşıma kapasitesiyle gerek Türkiye gerekse yurt dışında ihtiyaçları karşılıyor. Ejder Yalçın 4x4 aracının muharip ve destek görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilmiş 10’dan farklı konfigürasyonu bulunuyor. Bu araçlar Orta Doğu, Körfez, Asya, Afrika ve Avrupa bölgelerinde birçok ülke tarafından tercih ediliyor.

Kaliteli ve güvenilir

Avrupa Birliği ve NATO üyesi olan Macaristan’ın envanterine 2020’de giren Ejder Yalçın 4x4 aracı, Türkiye dışında bir NATO ülkesi tarafından kullanılan ilk zırhlı araç oldu. Ejder Yalçın 4x4’ün NATO görevlerinde teşkilat envanterinde bulunan ileri teknolojik altyapıya sahip araçlarla müşterek harekat ortamında görev yapacak olması, kalite ve güvenilirlik seviyesi bakımından yıllar içinde yapılan iyileştirmelerle gelinen noktayı gösteren somut bir unsur olarak dikkati çekiyor.

Talep yoğun

Ejder Yalçın 4x4 ile çoklu görevler için sunulan farklı donanıma sahip araçlar gerek Türkiye’de gerekse uluslararası asker kuvvetler ve güvenlik güçleri tarafından uzun süredir muharebe ortamında kullanılıyor. Kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda araç ailesine son olarak ambulans ve 120 milimetre havan aracı katıldı.

Barış Gücü'nde kullanılacak

Birleşmiş Milletler Barış Gücü kuvvetlerinde de kullanıcı sayısını artıran Ejder Yalçın 4x4, Sahel Bölgesi’nde asimetrik tehditler ve saldırılar karşısında görevli personeli korumayı başardı. Böylece Ejder Yalçın 4x4, hem NATO hem de Birleşmiş Milletler görevlerinde yararlanılan tek Türk aracı olma başarısını yakaladı. Kullanıcıların kendisine olan güvenini artıran Ejder Yalçın 4x4, bunun karşılığını artan taleple aldı. Nurol Makina, yine Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nde kullanılmak üzere bu yıl yeni bir kullanıcıyla sözleşme imzaladı.