Türk yargısının yapamadığını İngiliz yargısı yaptı

İngiltere’de 1982 yılından beri faaliyette bulunan İslam Hukuk Konseyleri, Müslümanların davalarını, İslam’ın emir ve yasaklarını gözeterek karara bağlarken, Almanya, Fransa ve İsveç gibi ülkelerde ise İslam Hukuku’nun emir ve yasakları dikkate alınarak karar verildiği belirlendi. Yunanistan’da yaşayan Müslümanların davaları ise müftülükler aracılığıyla karara bağlandığı bildirildi.

İngiltere ve Yunanistan başı çekiyor

Türkiye’deki aile içi anlaşmazlıklar ve miras paylaşımı gibi konular Avrupa’dan uyarlanmış ve bizim kültür kodlarımıza uymayan Medeni Kanun ile çözülmek istenirken, Avrupa’da hayatını devam ettiren Müslümanlar ise söz konusu davalarını ve daha birçok meselesini İslam Hukuku’nun emir ve kaideleri baz alınarak karara bağlanıyor. Seküler laiklerin ve solcu yobazların tartışılmasını dahi yasakladığı İslam Hukuku’nun, Avrupa’daki Müslümanlar için uygulanması ise ülkemizdeki azgın azınlığın İslam düşmanlığını gözler önüne seriyor. Müslümanların çoğunlukla yaşadığı ülkelerin başında gelen İngiltere’de, aile içi anlaşmazlıklar ve miras paylaşımı davalarının çözümünde İslam Hukuku’ndan faydalanılıyor. İngiltere’nin birçok bölgesinde İslam Hukuku Konseyleri faaliyet yürütürken, ilgi her geçen gün artıyor. 1982 yılında faaliyetine başlayan konseylerde bugün ayda ortalama 200 dava karara bağlanıyor.

Referans alınabiliyor

Avrupa’da birçok ülke de karar verirken, Müslümanların hassasiyetlerini baz alıyor. İran’da evlenip, İsveç’te boşanan bir çiftin davası İslam Hukuku gözetilerek karar verildi. Buna göre, İslam Hukuku’na göre yasal olan “mehir hakkı” gözetilerek, kadına verilmesine hükmedildi. Buna benzer bir başka örnek de Fransa’da meydana geldi. İki Müslüman bir çiftin evliliğinin sonlandırılmasında İslam Hukuku baz alındı. Lille Mahkemesi, bakire çıkmayan Müslüman gelinin nikahını iptal etti. Almanya’nın Siegburg Aile Mahkemesi de Müslüman bir çifti boşadıktan sonra, aynı kararın bir “Molla” huzurunda da onaylanmasına hükmetti.

Yunanistan’da bile uygulanıyor

Yunanistan’da ise özellikle Batı Trakya’da yaşayan Müslümanların davaları da müftülükler aracılığıyla İslami hassasiyetler gözetilerek karara bağlanıyor. Batı Trakya’daki üç müftülük aracılığıyla; evlendirme, boşanma ve miras gibi konularda İslam hukuku baz alınıyor. Son dönemde İslam Hukuku’nun uygulanması zorunluluk olmaktan çıkartılmışsa da Müslüman halk, davalarını ve anlaşmazlıklarını müftülüklerde çözüyor. Müftülükler aldıkları kararı ise Yunan Mahkemelerine bildiriyor.