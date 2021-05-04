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Aktüel Türk yardım kuruluşu Fetih-Der'den Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Aktüel

Türk yardım kuruluşu Fetih-Der'den Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Fetih Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Fetih-Der), ramazan programı kapsamında Lübnan'da Suriyeli ve Filistinli mültecilerin de aralarında bulunduğu yüzlerce aileye gıda yardımında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 21:11:00 -
Türk yardım kuruluşu Fetih-Der'den Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Fetih-Der Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sercan Bakır, AA'ya yaptığı açıklamada, ekonomik sorunlar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçim problemlerinin yaşandığı Lübnan'da öncelikli ihtiyaç sahiplerine Türk hayırseverlerin bağışlarını ulaştırmaya gayret ettiklerini söyledi.

Birkaç günlük programları çerçevesinde başkent Beyrut'taki Filistinli mültecilere, Beka bölgesindeki Arsal Beldesi'nde yaşayan Suriyeli mültecilere ve güneydeki Ketermaya bölgesinde yaşayan Lübnanlı ailelere ulaştıklarını aktaran Bakır, toplamda 500'den fazla aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bakır, ekonomik krizin sürdüğü Lübnan'da insani yardım ihtiyaçlarının arttığına tanıklık ettiklerini anlattı.

Ülkedeki ekonomik kriz ve mülteciler

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Lübnan'da 483 binden fazla Filistinli mülteci yaşıyor ancak kayıtlı olmayanlarla birlikte bu rakamın 600 bine kadar çıktığı belirtiliyor.

BM'ye bağlı kuruluşların 19 Aralık 2020'de yayımladığı araştırma da Lübnan'daki her 10 Suriyeli aileden 9'unun aşırı yoksulluk içinde yaşadığını ortaya koydu.

Lübnan resmi verilerine göre, Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon kişi Lübnan'a göç etti.

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