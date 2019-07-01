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Türk voleybolunun "final" haftası

Türkiye A milli kadın ve erkek voleybol takımları 3-7 temmuz tarihlerinde Çin ve Slovenya'da "final heyecanları" yaşayacak- Kadın milliler, Çin'in Nanjing kentinde 3-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabında mücadele edcek- Erkek milliler, aynı tarihlerde Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da FIVB Challenger Kupası'nda boy gösterecek

01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:12
Türk voleybolunun "final" haftası

ANKARA (AA) - Türkiye A milli kadın ve erkek voleybol takımları, bu hafta Çin ve Slovenya'da "final heyecanları" yaşayacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Nanjing kentinde 3-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabında A Grubu'nda Çin ve İtalya ile karşılaşacak.

B Grubu'nda ise ABD, Brezilya ve Polonya mücadele edecek.

Türkiye, toplam 5 ayaktan oluşan ligde oynadığı 15 maçta 11 galibiyet, 4 mağlubiyet sonrası 35 puanla beşinci sırada yer alarak final etabında mücadele etme hakkı kazandı.

Ay-yıldızlı ekibin final etabında gruptaki maç programı (TSİ) şu şekilde:

3 Temmuz Çarşamba:

14.30 Çin-Türkiye

4 Temmuz Perşembe:

14.30 İtalya-Türkiye


- Statü


Final etabında gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar yarı finale yükselecek.

Yarı finalde galip takımlar finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük karşılaşmasında bronz madalya için mücadele edecek.


- Erkek milliler


A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın hedefi FIVB Challenger Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak 2020 FIVB Uluslar Ligi'ne katılım hakkı elde etmek olacak.

Slovenya'da 3-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'nda A Milli Takım, A Grubu'nda ev sahibi ve Şili ile karşı karşıya gelecek.

Milli takım maçlarını, başkent Ljubljana'daki 12 bin 500 seyirci kapasiteli Stozice Spor Salonu'nda oynayacak.


Türkiye'nin kupada oynayacağı maçların programı (TSİ) şöyle:

4 Temmuz Perşembe:

21.30 Türkiye-Şili

5 Temmuz Cuma:

21.30 Slovenya-Türkiye

Organizasyonda yarı final maçları 6 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Final mücadelesi ve üçüncülük karşılaşması ise 7 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Kupada B Grubu'nda ise Mısır, Küba ve Belarus mücadele edecek.


- Statü


Kupada gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar, yarı finale yükselecek.

Yarı finalde kazanan takımlar finalde şampiyonluk, kaybedenler ise bronz madalya için mücadele edecek.

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım 2020 FIVB Uluslar Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2019 CEV Avrupa Altın Lig Dörtlü Finali'nde şampiyon olarak FIVB Challenger Kupası'na katılma hakkı kazanmıştı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 10:12
  1. 2019 FIVB Uluslar Ligi
  2. A Milli Erkek Voleybol Takımı
  3. A Milli Kadın Voleybol Takımı
  4. Çin
  5. Voleybol

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