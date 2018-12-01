Türk voleybolcu Nefize Bayramoğlu, kariyerini Arnavutluk'ta sürdürecek

Arnavutluk'un Partizani Volley takımına transfer olan Nefize Bayramoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Pazartesi Balıkesir DSİ'den ayrıldım. Türkiye'den de teklifler vardı ama yurt dışındaki deneyimi merak ettiğim için tercihimi bu yönde kullandım." dedi.

Kariyeri açısından ilginç bir deneyim yaşayacağını kaydeden 26 yaşındaki smaçör, şunları söyledi:

"Takımla çok çabuk kaynaştım. Arnavutluk liginde şu an sezonun ilk yarısı tamamlandı. Kupa maçlarını oynuyoruz. Transfer olur olmaz kupa mücadelesine çıktım ve ilk maçı 3-0 kazandık. Yurt dışına çıkmış gibi değilim. Beni güzel karşıladılar. İlk defa yurt dışında oynuyorum. Buradaki insanlar çok sıcak. Sezon sonuna kadar buradayım. Keyifliyim, bu kadar rahat edeceğimi beklemiyordum."

Son yıllarda Türk voleybolcuların yurt dışına çok sık transfer olduğuna dikkati çeken Nefize, "Zaten dünyada Türk voleybolu en iyisi olarak görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.