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Aktüel Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki görüşmelere yarın devam edilecek
Aktüel

Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki görüşmelere yarın devam edilecek

Yeniakit Publisher
2020-11-13 19:58:05 -
Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki görüşmelere yarın devam edilecek

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile Suriye'deki durumun ele alındığı teknik görüşmelere yarın devam edileceğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlib başta olmak üzere Suriye'deki durumun ele alındığı Milli Savunma Bakanlığındaki teknik görüşmelerin bugünkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın devam edilecektir." ifadesi kullanıldı.

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