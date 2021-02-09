Türk ve Macar firmalarının ortak yatırımlarına ‘sigorta’

Görüşmenin ardından iki bakanın şahitliğinde Türk Eximbank ile Macaristan’ın resmi ihracat destek kuruluşu MEHIB arasında reasürans iş birliği anlaşması imzalandı. Bakan Pekcan, imzalanan anlaşmanın iki ülke iş dünyasının üçüncü ülkelerde beraber atacakları adımları güçlendireceğine ve artıracağına inandığını belirtti. Pekcan, başta Macaristan olmak üzere AB ülkeleriyle ticaret ve ekonomi alanlarında görüşmeleri sıklıkla sürdüreceklerini ifade etti. Pekcan, Türk şirketlerinin Macaristan’da katıldıkları ihalelere ilişkin de bilgi vererek, “Hızlı tren ve elektrikli otobüs ihaleleri var. Sayın Bakan ile Türk firmalarının şansının yüksek olduğunu değerlendirdik” diye konuştu. İki ülke arasındaki iş birliği anlaşmasına Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ve MEHIB Genel Müdürü Jakli Gergelyand imza attı. Anlaşmayla Türk ve Macar firmalarının üçüncü ülkelerde gerçekleştireceği projelerde sigorta desteği sağlanmasına imkan tanınacak.