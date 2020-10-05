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Ekonomi Türk ve Afrikalı iş insanlarından ‘güçlü ortaklık’
Ekonomi

Türk ve Afrikalı iş insanlarından ‘güçlü ortaklık’

Türk ve Afrikalı iş insanları, 8-9 Ekim 2020’de sanal platformda bir araya gelecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 11:31:00 -
Türk ve Afrikalı iş insanlarından ‘güçlü ortaklık’

Türk ve Afrikalı iş insanları, “Türkiye-Afrika: Pandemi Sonrası Dünyada Güçlü Ortaklar” temasıyla 8-9 Ekim 2020’de online platformda bir araya gelecek.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı, Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği iş birliğinde DEİK olarak düzenleyecekleri Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nu bu yıl sanal platformda dijital olarak gerçekleştireceklerini açıkladı.

8-9 Ekim’de düzenlenecek

Gözbaşı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle Türkiye Afrika Ekonomi ve İş Forumu sanal etkinliğimizi, bu yıl 8-9 Ekim’de gerçekleştireceğiz. İlk kez sanal platformda düzenleyeceğimiz forumumuza, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Afrika’dan Çad, Cibuti, Gabon, Gambiya, Kamerun, Kongo, Moritanya, Namibya, Nijer, Nijerya, Ruanda, Sierra Leone, Somali ve Zimbabve’den 15 bakan iştirak edecek” ifadelerini kullandı.

2 günde 10 panel

Türkiye-Afrika: Pandemi Sonrası Dünyada Güçlü Ortaklar” temasıyla düzenlenen forumda, 2 gün boyunca 10 panel olacağını belirten Gözbaşı, “Forumu, pandemi ve pandemi sonrası yeni normalde Afrika’da iş yapma olanaklarını değerlendirmek, yeni pazarlara ve potansiyel alıcılara ulaşmak, yeni ticari ve yatırım ortaklıkları kurmak, projelere ve finansman araçlarına ulaşmak amacıyla düzenliyoruz” dedi. Gözbaşı, foruma yaklaşık bin 500 kişinin katılacağını ifade etti.

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