Türk ve Afrikalı iş insanları "Pandemi Sonrası Dünyada Güçlü Ortaklar' için bir araya geliyor

İSTANBUL (AA) - Türk ve Afrikalı iş insanları, "Türkiye-Afrika: Pandemi Sonrası Dünyada Güçlü Ortaklar" temasıyla 8-9 Ekim 2020'de online platformda bir araya gelecek.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Berna Gözbaşı, yaptığı yazılı açıklamada, Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği iş birliğinde DEİK olarak düzenleyecekleri Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'nu bu yıl sanal platformda dijital olarak gerçekleştireceklerini aktardı.

Gözbaşı, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Türkiye Afrika Ekonomi ve İş Forumu sanal etkinliğimizi, bu yıl 8-9 Ekim'de gerçekleştireceğiz. İlk kez sanal platformda düzenleyeceğimiz forumumuza, Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve Afrika'dan Çad, Cibuti, Gabon, Gambiya, Kamerun, Kongo, Moritanya, Namibya, Nijer, Nijerya, Ruanda, Sierra Leone, Somali ve Zimbabve'den 15 bakan iştirak edecek." ifadelerini kullandı.

"Türkiye-Afrika: Pandemi Sonrası Dünyada Güçlü Ortaklar" temasıyla düzenlenen forumda, 2 gün boyunca 10 panel olacağını bildiren Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Forumu, pandemi ve pandemi sonrası yeni normalde Afrika'da iş yapma olanaklarını değerlendirmek, yeni pazarlara ve potansiyel alıcılara ulaşmak, yeni ticari ve yatırım ortaklıkları kurmak, projelere ve finansman araçlarına ulaşmak amacıyla düzenliyoruz. Foruma tüm Afrika ülkelerinden bakanlar, Afrika Birliği ve Afrika Kalkınma Bankası’nın üst düzey temsilcileri, Türkiye ve Afrika'dan özel sektör kuruluşları ve ticaret ve sanayi odaları başkanları ile tüm sektörlerden firma temsilcileri ve girişimcilerden oluşan 1.500 kişi katılacak."





- "2 gün sürecek sanal forumda 10 oturum düzenlenecek"







Berna Gözbaşı, forumu ilk kez sanal platformda düzenleyeceklerini belirterek, "Forumda, üst düzey konuşmacılar, tematik paneller, proje sunumları (G2B), canlı ikili iş görüşmeleri (B2B) ve sanal sergi alanında firma ve ülke masaları yer alacak. Afrika ülkelerinin ticaret ve ekonomi bakanlarının bir araya geldiği 'Türkiye-Afrika: Pandemi Sonrası Dünyada Güçlü Ortaklar' temalı bir bakanlar toplantısı düzenlenecek. Toplantıda, karşılıklı fayda prensibiyle götürülen ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilebilmesi için yeni ortaklık alanları görüşülecek." değerlendirmesinde bulundu.



Forumda düzenleyecekleri panellerde, finans, sağlık, teknoloji, bilim, sanayileşme, altyapı ve yatırımlar, girişimcilik gibi birçok sektörü ele alacaklarını bildiren Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Forumun ilk günü açılış oturumundan sonra 'Türkiye-Afrika Ortaklığı: Kovid-19 Sonrası Ekonomik Toparlanma Süreci', 'Türkiye'nin Kovid-19 İle Mücadelesi & Afrika ile Sağlık Alanında İş Birliği', 'Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi'nin (Afcfta) Ticarete Etkileri ve Sanayileşme', 'Afrika'da Ekonomik Dayanıklılık Oluşturmak ve Ortak Olarak Türkiye' panellerini gerçekleştireceğiz. Ayrıca basın toplantısı gerçekleştireceğiz. İkinci günü ise 'Yeni Normalde Yatırımlar Üzerine Beyin Fırtınası', 'Türkiye-Afrika Kadın Liderler Diyaloğu' ve 'Proje Tanıtım Sunumları'ndan sonra kapanış oturumunu düzenleyeceğiz. Bununla birlikte sanal platform deneyimi yaşayacak olan katılımcılara, dijital tanıtım yapma imkanlarını veriyoruz ve 6 ay süreyle açık kalacak platformda firmalar birbirleriyle görüşmeye devam ederek yeni ortaklıklar kurabilecek."









- "45 iş konseyimiz ile Türk özel sektörünün Afrika'daki sesi oluyoruz"







DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Gözbaşı, Türkiye'nin Afrika kıtasına, özellikle Kuzey Afrika ülkelerine müteahhitlik sektörüyle uzun yıllar önce, 1970'li yıllarda giriş yaptığını hatırlattı.

Gözbaşı, "Ülkemiz yatırımları, yap-işlet-devret projeleriyle kıtada istihdam sağlıyor ve her alanda ticari iş birliklerini artırıyor. Türkiye ile Afrika ülkeleri arasında olan ekonomik ilişkiler son 10 yıllık dönemde sürdürülür nitelikte. 2019 yılında Afrika ülkelerine yapılan ihracat yüzde 10,2 yükselerek 16,6 milyar dolara yaklaştı. 2018'de Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 8,5'i Afrika ülkelerine yapılırken, 2019'da bu oran yüzde 9,2 oldu. Ülkemizin Afrika ülkeleri ile 2019 yılı ticaret hacmi ise yaklaşık olarak 22,4 milyar dolar gerçekleşti." ifadelerini kullandı.





- "1.500 ikili iş görüşmesi yapılacak"





DEİK/Türkiye-Afrika İş Konseyleri olarak, Afrika özelinde faaliyet gösteren 45 ülke iş konseyi ile Türk özel sektörünün Afrika'daki sesi olduklarını belirten Gözbaşı, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığımız 2020-2021 dönemi için belirlediği 17 hedef ülke arasında Etiyopya, Fas, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Kenya yer alıyor. Öncelikli ülkeler olarak belirlediği 28 ülke arasında ise Kongo, Fildişi Sahili, Gana, Mısır, Nijerya, Senegal, Tanzanya ülkeleri yer alıyor. İş konseyleri olarak, ticaret ve yatırım ilişkilerimizin gelişmesi için ticari diplomasi faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğiz. Pandemi yaşadığımız dönemde üyelerimizin iş geliştirme faaliyetlerine destek olmaya devam ettik ve etkinlik sayısında geçen yıla oranla geri kalmadan sanal ortamda yaklaşık 2 bin 300 firma temsilcimizi 1.000'in üzerinde Afrikalı girişimciyle buluşturduk. Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu sanal platformunda ise Türk ve Afrikalı iş insanlarının katılımlarıyla 1.500 ikili iş görüşmesi yapılacak."