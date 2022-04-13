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Aktüel Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik! 400 bin dolara yükseltilecek
Aktüel

Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik! 400 bin dolara yükseltilecek

Türk vatandaşlığına başvuruda alınacak gayrimenkul değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltileceği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 14:21:00 -
Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik! 400 bin dolara yükseltilecek

Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değişiyor. Vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek.

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre; 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.

Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti.

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Yorumlar

Akit

Türk vatandaşlığına değer biçilemez

Rabia Zafer

ASLINDA 1 MİLYON DOLAR OLMALI HERKESE SATILMAMALI.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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