Türk vatandaşlığı başvurusunda değişiklik! 400 bin dolara yükseltilecek

Türk vatandaşlığına başvuruda şartlar değişiyor. Vatandaşlık başvurusunda alınacak gayrimenkulün değeri yükseltilecek.

Dün yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karara göre; 250 bin dolar olan başvuru şartı 400 bin dolara yükseltilecek.

Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

2018 yılının Eylül ayında alınan bir kararla vatandaşlık için ev alınımda öngörülen bedel 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmişti.