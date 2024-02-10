Türk vatandaşlarının Schengen krizi bitmiyor! Vize randevusu bulmak çile haline geldi

2022 yılının ortasından beri Türk vatandaşlarının yaşadığı vize sıkıntısı sıkça dile getiriliyor. Türk vatandaşlarının Avrupa Birliği üyesi ülkelere girebilmesinin anahtarı olan Schengen vizesi gittikçe artan bir kriz haline geldi.

Aracı kurumlarda randevu bulabilmek 'mucize' olarak nitelendirilebilecek seviyede. Durum öyle bir hal aldı ki çevrimiçi birçok platformda insanlar birbirlerine uygun gördükleri boşlukları anında haber vermeye başladı.

VİZE ÜCRETLERİNİN ARTMASI TALEBİ

Zor bulunan randevular, ret oranlarının artışı, kısa süreli verilen vizeler gündemden düşmezken, geçtiğimiz günlerde Avrupa Komisyonu 2024 yılında Schengen vizesi ücretinin artırılması için teklif sundu.

Teklif onaylanırsa Schengen başvuru ücreti yetişkinler için yüzde 12'lik artışla 80 Euro'dan 90 Euro'ya, çocuklar için ise 40 Euro'dan 45 Euro'ya yükselecek. Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna-Hersek, Ermenistan, Makedonya, Moldova, Karadağ, Rusya, Sırbistan, Ukrayna ve Gürcistan vatandaşları vize başvurusu için 35 Euro ödüyor.

Türk medyasında da yaşanan vize çilesi sıkça gündeme geliyor, hatta son günlerde vize randevularının karaborsaya düştüğü iddiası da ortaya atıldı. Bu konuda kurumlardan resmi bir açıklama gelmeyince aracı kurumlara, ilgili büyükelçiliklere ve konsolosluklara iddiaları ve randevu sorunun ne zaman çözüleceğini sordum.

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UYGUN RANDEVU YOK

Almanya ve İtalya'ya seyahat etmek isteyenler vize başvurularını iData üzerinden gerçekleştirmek zorunda. 9 Şubat sabahı İtalya vizesi için randevu almak istenildiğinde 29 Mart'a kadar randevuların açıldığı ve uygun yer olmadığı görülüyor. Aynı durum Almanya için de geçerli, orada da 15 Mart'a kadar randevular açılmış ve uygun randevu yok.