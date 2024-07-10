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Gündem Türk vatandaşlarından Erdoğan'a sevgi gösterisi
Gündem

Türk vatandaşlarından Erdoğan'a sevgi gösterisi

Yeniakit Publisher
2024-07-10 09:47:48 - 2024-07-10 09:47:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, ABD’de konaklayacağı otelin önünde Türk vatandaşları karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, ABD’de konaklayacağı otelin önünde karşılayan Türk vatandaşları, sevgi gösterisinde bulundu.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere ABD'nin başkenti Washington DC’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Andrews Askeri Hava Üssü'nden konaklayacağı otele geçti. Otelin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Türkçe ve İngilizce "Hoş geldiniz" yazılı pankartlar ve Türk bayraklarıyla karşılayan vatandaşlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganları attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, makam aracından el sallayarak kendilerine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Otel çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otele girişi sırasında Türk heyetinde yer alan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, otel önündeki vatandaşların yanına gelerek bir süre sohbet etti. Erdoğan'ın konakladığı otelin önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Otelin çevresindeki bazı sokak ve caddeler kamyonlar da kullanılarak trafiğe kapatılırken otel çevresinde beton ve demir bariyerler kullanıldı.

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