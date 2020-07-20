Türk üniversitelerini sanal ortamda tanıtan fuara yoğun ilgi gösterildi

ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Türk üniversitelerinin yurt dışında dijital ortamlarda tanıtılması için başlatılan "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020" ilk gününde yoğun ilgi gördü.

YÖK'ten yapılan açıklamada, fuarın, Türk diplomatik temsilciliklerinin bulunduğu 142 ülkede saat 08.00'den itibaren ziyaretçileriyle buluşmaya başladığı belirtildi.

Toplam 190 üniversitenin potansiyel gençlere kapılarını açtığı ilk sanal fuara, sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun bir ziyaretçi girişi olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlk sekiz saat içinde fuarı ziyaret eden tekil ziyaretçi sayısı 14 bin 382'ye, toplam ziyaretçi sayısı ise 92 bin 955'e ulaştı. 22 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'ye kadar katılımcıların ziyaretlerine açık olacak olan fuar, Türk yükseköğretim sistemine daha çok uluslararası öğrenci çekebilmek için yabancı ülkelerdeki potansiyel öğrencilere önemli bir tanıtım fırsatı sunuyor. YÖK tarihindeki bu ilk sanal fuar, 'www.virtualfair-yok.gov.tr' internet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor."