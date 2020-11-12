  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel "Türk Tıbbi Onkoloji Sanal Kongresi"nde pandemi sürecinde kanser hastalığı konuşuldu
Aktüel

"Türk Tıbbi Onkoloji Sanal Kongresi"nde pandemi sürecinde kanser hastalığı konuşuldu

Doç. Dr. Özlem Sönmez: - "Daha az insanı hastanede bulundurmamız gerekiyordu, hastalığın evre ve risk gruplarına göre uzaktan takip etmeye başladık" - Doç. Dr. Tarık Salman: - "Pandemi sürecinde tedavi olan kanser hasta sayımızda düşüş oldu ancak bu hastaların korkularından dolayı oldu"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 14:06:06 -
"Türk Tıbbi Onkoloji Sanal Kongresi"nde pandemi sürecinde kanser hastalığı konuşuldu

İSTANBUL (AA) - Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) tarafından online düzenlenen Türk Tıbbi Onkoloji Sanal Kongresi'nde, pandemi sürecinde kanser hastalığı masaya yatırıldı.

TTOD Başkanı Prof. Dr. Serdar Turhal'ın moderatörlüğünü üstlendiği kongrede, "Pandemi Gölgesinde Geçen 2020 Yılında Onkolojide Neler Değişti?" başlığı altında sunumlar yapıldı.

Doç. Dr. Özlem Sönmez, sunumunda, pandemi sürecinde birtakım önlemler alınması için harekete geçtiklerini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının Türkiye'de ilk görüldüğü andan itibaren doktorlarla bir araya gelerek pandemi danışma kurulu oluşturduklarını söyledi.

Sönmez, "Toplantı yaparak hastalarımıza ne yapmamız, nasıl destek olmamız gerektiğini konuşarak çözüm bulmaya çalıştık. 'Kanser tedavisi sürmeli.' dedik ama hastaların özelliklerine göre tedavi değişikliği yapmaya başladık. Daha az hastamızı hastanede bulundurmamız gerekiyordu. Bu nedenle, hastalığın evre ve risk gruplarına göre hastayı uzaktan takip etmeye başladık. Hastalarımızı ve hasta yakınlarını, nasıl davranacaklarına, tedavilerini nasıl sürdürmeleri gerektiğine dair bilgilendirdik." diye konuştu.

Ayrı bir komisyon daha oluşturarak hastalara hocalarla doğrudan iletişim kurabilme olanağı sağladıklarını kaydeden Sönmez, koronavirüse yakalanan kanser hastalarına, ihtiyaçlarına göre tedavi uygulandığı bilgisini verdi.

Sönmez, "Kanser hastaları, Kovid-19 tedavisi alırken, aktif tedavisini kesiyoruz. Aktif kanser tedavisi immün sistemini etkileyeceği için kesip Kovid-19 tedavisi desteği sağlanıyor." dedi.

Pandemi sürecinde bazı hastaların hastaneye gelerek tedavi olmak istemediğini söyleyen Sönmez, bu süreçte kanser hastalarının ilaçlara erişme noktasında herhangi bir sıkıtı yaşamadıklarını ifade etti.

- "Pandemi sürecinde tedavi olan kanser hasta sayısı düştü"

Doç. Dr. Tarık Salman, dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon kişiye kanser tanısı konulduğunu, 2040'lı yıllarda bu rakamın iki katına çıkacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

Dünyada kalp damar hastalıklarından sonra kansere bağlı hastalıkların ölüm nedeni olarak ikinci sırada yer aldığını belirten Salman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi sürecinde tedavi olan kanser hasta sayımızda düşüş oldu ancak bu hastaların korkularından dolayı oldu. Kovid-19'a yakalanan hastalarımız oldu, bunlar karantinada olduğu için de aksama oldu. Ancak hastaneye başvurduklarında tedavi devam etti. Telefonla başvuranları da tedavilerine devam etmeleri gerektiği şeklinde yönlendirdik."

Kongre 15 Kasım'a kadar devam edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan karalama kampanyalarına cevap
Gündem

Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan karalama kampanyalarına cevap

Görevinden af talebi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın babası Yazar Sadık..
Okuyunca çok güleceksiniz! İşte Serdengeçti'nin M. Kemal'i ziyaret eden dalkavuklarla ilgili fıkrası
Gündem

Okuyunca çok güleceksiniz! İşte Serdengeçti'nin M. Kemal'i ziyaret eden dalkavuklarla ilgili fıkrası

Gazetemiz Yeni Akit Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun köşesinde yer verdiği Osman Yüksel Serdengeçti'nin fıkrası güldür..
Yarından itibaren tüm illerde yasaklandı
Gündem

Yarından itibaren tüm illerde yasaklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliklerine gönderilen genelgede alınan karara göre, "Yarından itibaren tüm illerde vatandaşların yoğu..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay