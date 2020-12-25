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Aktüel Türk Telekom'un Gayrettepe ile Ümraniye Müşteri Merkezi yenilendi
Aktüel

Türk Telekom'un Gayrettepe ile Ümraniye Müşteri Merkezi yenilendi

Yeniakit Publisher
2020-12-25 10:18:29 -
Türk Telekom'un Gayrettepe ile Ümraniye Müşteri Merkezi yenilendi

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, yenilenen İstanbul Gayrettepe Müşteri Merkezi ve İstanbul Ümraniye Müşteri Merkezi'ni hizmete açtı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, her iki merkez de yeni nesil perakendecilik anlayışıyla görsel ve mimari açıdan yenilendi ve merkezlerde salgın sonrası Türk Telekom müşterileri için tüm önlemler alınmaya devam ediyor.

Türkiye genelindeki tüm müşterilerine kendilerini "değerli hissettirme" ilkesi ve "kusursuz müşteri deneyimi" hedefleriyle satış kanallarında entegrasyona devam eden Türk Telekom, Türk Telekom Müşteri Merkezleri'ni (TTMM) yenilemeyi sürdürüyor.

Son olarak bu anlayışla yeniden düzenlenen Türk Telekom'un İstanbul Gayrettepe Müşteri Merkezi, Yıldız Posta Caddesi Vefa Bayırı Sok. No:2/A'da 30 Kasım'da hizmete girdi. Alemdağ Caddesi No:150 Ümraniye/İstanbul adresindeki yenilenen Ümraniye Müşteri Merkezi de 23 Aralık'ta kapılarını açtı.

Salgın sürecinde yenilenen Gayrettepe ile Ümraniye Türk Telekom Müşteri Merkezi'nde hijyen çalışmaları en üst noktaya çıkarıldı. Bu çerçevede sosyal mesafe kurallarına uygun bir ortam sağlanarak belirlenen noktalara dezenfektanlar konuluyor ve maske kullanımı zorunlu kılınıyor. Yenilenen her iki merkez de hafta içi 10.00 ila 17.00 saatleri arasında hizmet verecek, hafta sonu ise kapalı olacak.

Gayrettepe ve Ümraniye Türk Telekom Müşteri Merkezi'nde mobil hat, sabit telefon, sabit internet, çeşitli cihaz seçenekleri ve TİVİBU ürünlerinin satışına kadar birçok işlem gerçekleştiriliyor.

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