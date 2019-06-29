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Türk Telekom’un AssisTT’ine 2 ödül birden

Türk Telekom’un çağrı merkezi şirketi AssisTT, Contact Center World Awards’ın finallerinde iki dalda ödül kazandı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:01
Türk Telekom’un AssisTT’ine 2 ödül birden

Türk Telekom’un çağrı merkezi şirketi AssisTT, çağrı merkezi sektörü endüstrisinin en prestijli ödül organizasyonlarından Contact Center World Awards’ın (Çağrı Merkezi Dünyası Ödülleri)EMEA (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) finallerinde iki dalda ödül kazandı. AssisTT, ödüllerini finaller kapsamında düzenlenen gala etkinliğinde aldı. 

AssisTT Genel Müdürü Cemil Yıldırım, şunları kaydetti: 

Sürekli geliştirdiğimiz güçlü teknolojik altyapımız ve etkin insan kaynakları yönetimimizle, çağrı merkezi sektöründe standartları daha da yükseltiyoruz. ‘En iyi Çağrı Merkezi’ kategorisinde ülkemizde yıllardır sürdürdüğümüz istikrarlı büyümeyi ve öncülüğümüzü, ‘En İyi Müşteri Hizmetleri’ kategorisinde ise THY’nin müşteri hizmetlerinde onlara 10 yıldır verdiğimiz nitelikli desteği anlattık. Katıldığımız her iki dalda aldığımız bu ödüller, AssisTT’in sadece yurt çapında değil uluslararası alanda da sektör standartlarını yükselten, lider oyuncu olduğunu ortaya koyuyor.“ 

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:01
  1. Türk Telekom
  2. AssisTT
  3. çağrı merkezi sektörü
  4. Contact Center World Awards (Çağrı Merkezi Dünyası Ödülleri)
  5. EMEA (Avrupa Ortadoğu ve Afrika)

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