Türk Telekom’dan 5G’nin yol haritası

Türk Telekom5G alanındaki bilgi ve tecrübelerini, kamuya ve özel sektöre referans olacak 5G Beyaz Kitap adlı eserde topladı.

Türk Telekom bir yandan da uluslararası arenada geleceğin teknolojilerini geliştirmek üzere kurulan 5GPP, Networld 2020, ETSI NFV ve ONF (Open Network Foundation) gibi saygın oluşumlarda yer alarak 5G teknolojilerinin ve standartlarının geliştirilmesi kapsamında küresel oyuncularla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, haberleşmenin insan hayatındaki anahtar rolünün, dijitalleşmeyi ilerleten her yeni teknolojide daha fazla arttığını söyleyerek şu mesajı verdi: 5G (5. Nesil), haberleşme teknolojisinin giderek genişleyen kullanım alanlarını daha da ileriye götürdü. 5G Haberleşmeyi ‘insandan insana’, ‘insandan makineye’ ve ‘makineden insana’ gibi kullanımların ötesine taşımayı hedefliyor. Örneğin, elektriğin hayatımıza girmesi ilk olarak aydınlatma ile başlamıştı. Bugün ise elektrik, bu sınırlı amacın çok ötesine taşmış, insanın içinde bulunduğu ve hatta bulunmadığı ama elinin değdiği, tasarladığı her alana yayılmış durumdadır. Bugün de benzer bir dönüşümün evresindeyiz.”

BÖLÜM BÖLÜM BÜYÜYECEK

5G sistemlerinin 2020 ve 2030 yılları arasında yaygın kullanıma geçmesinin hedeflendiğini kaydeden Fırat Yaman Er, “5G’nin geliştirilme sürecinin önceki 2G, 3G ve 4G mobil nesillerine göre farklı bir düzlemde ilerlediğini söylememiz gerekir. 5G şebekesinin önceki mobil nesillerden farklı olarak kullanım alanlarına bağlı olarak zamanla ve bölüm bölüm büyüyeceği ve yaygınlaşacağı bir yapıdan söz edebiliriz. 2020 yılına kadar bugünkü trafikten çok daha fazla trafiğin geçeceği ve bunun neredeyse yüzde 75’inin video olacağı bir şebekeye ihtiyaç var. Önümüzdeki yıllarda 5G ürünlerine ve uygulama alanlarına aktif olarak geçiş sağlanarak, 2020 yılında 5G’nin kurulumunun temellerinin atılması bekleniyor. Türk Telekom iştiraki Argela’nın ABD’deki şirketi Netsia aracılığı ile mobil şebekeyi sanal ve programlanabilir bir şekilde dilimleyerek yoğun kullanımlı yerlere var olan kapasiteyi daha verimli dağıtabilen ProgRAN ürünü ile dünya genelinde kullanılacak 5G uyumlu baz istasyonlarını tasarlıyor; 5G yazılımlarını kodluyoruz. Böylece 5G’nin küresel standartlarına Türk Telekom olarak katkı yapıyoruz” dedi.